في إطار حرصه على تمييز عملائه بخدمات وسحوبات استثنائية فريدة، أعلن بنك الخليج عن فوز هاجر فيصل بارون عبدالله، في سحب حساب الدانة ربع السنوي الأول في 2022، البالغة قيمته 100 ألف دينار، وذلك في السحب الذي أجري الخميس الماضي تحت إشراف وحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة وشركة «إرنست أند يونغ».



وبهذه المناسبة، قال مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الخليج محمد القطان: نبارك للرابحة هاجر فيصل بارون عبدالله فوزها بجائزة سحب حساب الدانة في الربع الأول، معربا عن تمنياته بحظ أوفر لباقي العملاء، في المحطات المقبلة لقطار جوائز حساب الدانة الذي لا يتوقف.



وأشار إلى أن قطار جوائز حساب الدانة سيتوقف في المحطة الرئيسية المقبلة لإعلان الفائز في السحب ربع السنوي الثاني، بجائزة قيمتها مليون دينار، لافتا إلى أن «الخليج» يعتبر البنك الوحيد في الكويت، الذي يضيف للمجتمع مليونيرين سنويا، إذ يمنح عملاء حساب الدانة فرصة الفوز بمليون دينار في 21 يوليو المقبل ومليون ونصف المليون دينار في السحب السنوي الكبير الذي سيعقد في 19 يناير 2023.



وأضاف: يعد حساب الدانة من أفضل حسابات الادخار في الكويت، بسحوباته الدورية التي تحمل جوائز قيمة وبمميزاته الكثيرة لحاملي الحساب، فهناك فرص شهرية للفوز بألف دينار لـ 10 فائزين، إضافة إلى سحبين ربع سنويين جائزة كل منها 100 ألف دينار، وسحب نصف سنوي جائزته مليون دينار، والسحب السنوي الكبير على الجائزة الكبرى الذي تبلغ قيمته 1.5 مليون دينار.