ماجد العجيل: المسار التصاعدي لجميع المؤشرات المالية الرئيسية يؤكد فاعلية إستراتيجية البنك

مسعود حيات: الأداء المالي القوي للبنك في 2022 يعكس ملاءته المالية وجودة واستقرار أصوله

أعلن بنك برقان عن نتائجه المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022. وقد حقق البنك إيرادات بقيمة 52.6 مليون دينار، بزيادة 10% بالمقارنة مع 47.8 مليون دينار في الربع الأول من 2021، مدفوعة بصافي دخل الفوائد الذي بلغ 31.9 مليون دينار، بزيادة قدرها 22% على أساس سنوي مقارنة بـ 26.1 مليون دينار في نفس الفترة من 2021، كما تحسنت هوامش صافي الفوائد إلى 2.1% في الربع الأول من 2021 مقارنة بـ 1.7% في الربع الأول من 2021 (بزيادة 30 نقطة أساس على أساس سنوي) مدفوعة إلى حد كبير بانخفاض تكلفة الأموال.



وحقق البنك أرباحا تشغيلية قوية بلغت 30.2 مليون دينار بارتفاع نسبته 11% من 27.2 مليون دينار في نفس الفترة من 2021. ونتيجة لذلك، نما صافي الدخل في الربع الأول من 2022 إلى 12.1 مليون دينار بزيادة 140% عن صافي الدخل للربع الأول من 2021 والذي بلغ 5.1 مليون دينار، كما ارتفعت قروض وسلف بنك برقان إلى 4.3 مليارات دينار (بزيادة 2% على أساس سنوي) وارتفع رصيد ودائع العملاء إلى 4.4 مليارات دينار (بزيادة 7% على أساس سنوي)، وبقي كل من رأس المال والسيولة عند مستويات متينة.



وقد أطلق برقان خلال الربع الأول من 2022 حساب «كنز» الجديد كجزء من استراتيجيته لتطوير الخدمات المصرفية للأفراد. ويقدم حساب كنز جوائز رائعة تتجاوز قيمتها 2.3 مليون دينار في السحوبات الشهرية، ربع السنوية، نصف السنوية والسنوية. كما واصل البنك تقدمه في رحلة التحول الرقمي مع إطلاق المنصة الإلكترونية لحلول إدارة النقد (CMS) للشركات وأداة الإدارة المالية الشخصية (PFM) على التطبيق لعملاء خدمات التجزئة المصرفية.



وفي معرض تعليقه على هذه النتائج المالية الإيجابية، أفاد رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان ماجد العجيل بأن المسار التصاعدي لجميع المؤشرات المالية الرئيسية يؤكد فاعلية استراتيجية بنك برقان ونجاح جهوده التي تركز على الاستدامة والرقمنة وتنمية رأس المال البشري.



وأضاف «عقب مرور الاقتصاد المحلي والعالمي بفترة من عدم الاستقرار وعدم وضوح الرؤية المستقبلية، يمثل تحقيق مثل هذه النتائج المالية القوية مؤشرا مهما على نجاح برقان في التعامل مع هذه التحديات، وسيره بثبات على طريق النمو المستدام. ويعود هذا الأداء الإيجابي إلى خطط النمو الاستراتيجية للبنك القائمة بالدرجة الأولى على تقديم تجربة مصرفية متميزة من خلال توفير أفضل الحلول والخدمات المصرفية بأعلى المعايير، ولهذا السبب نواصل الاستثمار بكثافة في تسريع الرقمنة في جميع أنشطة وعمليات البنك وتعزيز بنيتنا التحتية التكنولوجية».



وتابع العجيل «بنك برقان محافظ أيضا على التزامه بمبادرته الاستراتيجية في مجال الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، لذلك قمنا بدمج عناصر هذه المبادرة في منهج عملنا المؤسسي وجميع جوانب أعمالنا وأصبحت ركيزة أساسية في رحلة التحول طويلة المدى للبنك. وسنواصل تسيير أعمالنا بمسؤولية واحترام للمبادئ والمعايير التي تساهم في تعظيم تأثيرنا الإيجابي على مجتمعنا وبيئتنا».



من جانبه، أشار نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك برقان مسعود جوهر حيات، إلى أن الأداء المالي القوي للبنك حتى الآن في عام 2022 يعكس ملاءته المالية وجودة واستقرار أصوله.



وتابع حيات قائلا «يعتمد بنك برقان منهجية نمو مبنية على الابتكار توازن الحيطة والحذر مع التطوير المستمر من أجل تقديم تجربة مصرفية عالية المستوى مع الحفاظ على صحة الأداء المالي. لقد انطلقنا في رحلة تحول طويلة الأجل، نواصل خلالها تعزيز مستوى خدماتنا ومنتجاتنا. ويشمل ذلك تحسين تجربة العملاء بأكملها في كل نقطة خدمة، والاستثمار بكثافة في رقمنة عملياتنا المالية، وتقديم حلول ذكية ومصممة خصيصا لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار».



هذا، وتتضمن البيانات المالية الموحدة لبنك برقان نتائج عمليات المجموعة في الكويت، بالإضافة إلى حصتها من نتائج الشركات التابعة لها، بنك برقان تركيا، بنك الخليج - الجزائر، بنك بغداد وبنك تونس الدولي. وعبر هذا الامتداد الجغرافي، يمتلك بنك برقان واحدة من أكبر شبكات الفروع الإقليمية مع 159 فرعا في جميع أنحاء الكويت وتركيا والجزائر والعراق وتونس ولبنان، بالإضافة إلى مكتب تمثيلي في الإمارات العربية المتحدة.