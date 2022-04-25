في إطار حملته الرمضانية «تواصل بالخير في شهر الخير»، أقامت جمعية الهلال الأحمر الكويتية، وبدعم وتمويل من بيت التمويل الكويتي «بيتك»، مبادرة إفطار صائم في العاصمة الأردنية عمان شملت 1000 أسرة، كما تم توزيع كسوة العيد من خلال قسائم شرائية، وتنظيم فعاليات ترفيهية وتعليمية للأطفال وتوزيع الهدايا عليهم.



وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود «بيتك» التطوعية الإنسانية والمجتمعية التي تمتد داخل الكويت وخارجها من خلال سلسلة من برامج التعاون المشترك المثمر مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، والتي تهدف إلى رفع المعاناة عن الفئات المحتاجة في المجتمع.



وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الأردني وبالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، ساهم فريق «بيتك» التطوعي بتجهيز الوجبات وتوزيعها على المحتاجين ومشاركتهم وجبة الإفطار الرمضانية خلال مبادرة الإفطار الجماعي.



وتعقيبا على دور «بيتك» المجتمعي، قال مدير أول مركز خدمات العلاقات العامة والتواصل الاجتماعي في «بيتك»، عبدالله السيف: «تأتي هذه المبادرات التي نقدمها خلال شهر رمضان المبارك في إطار التعاون مع الهلال الأحمر الكويتي والأردني، وتتضمن تجهيز وتوزيع 15 ألف وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك، وتوزيع كسوة العيد على الأسر المحتاجة، وتنظيم فعاليات أخرى، إضافة إلى توزيع السلل الغذائية مع بداية الشهر.



وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، يدعم «بيتك» جمعية الهلال الأحمر الكويتي لتنفيذ مشاريع إغاثية وطبية في الأردن بالتعاون مع الهلال الأحمر الأردني. وتشمل الاتفاقية دعم مبادرات كسوة الشتاء والإغاثة الطبية، ومشاركة أطباء كويتيين في العمليات الجراحية، وتأمين الغذاء لمدة سنة، الى جانب إنشاء عيادة وتغطية تكاليف علاج مرضى السرطان من اللاجئين السوريين وأبناء قطاع غزة في الأردن، وغير ذلك من أنشطة مجتمعية ضمن الاتفاقية.