شاركت «زين» المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت فرحة القرقيعان مع الأطفال وعائلاتهم ضمن حملتها الاجتماعية لشهر رمضان المبارك «زين الشهور»، وذلك في كل من سوق مروج وحديقة الشهيد.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أن مساهماتها أتت تحت مظلة حملتها الاجتماعية الرمضانية «زين الشهور»، والتي تهدف من خلاها إلى مشاركة بهجة وبركة الشهر الفضيل مع كل أطياف المجتمع، ومنهم الأطفال والشباب الذين يشكلون الفئة الأكثر حيوية في المجتمع، لتشاركهم الأجواء الجميلة وفرحة المناسبات التراثية التي تصاحب الشهر الفضيل كالقرقيعان.



وبعد توقف عامين بسبب الجائحة، عادت زين بالاحتفاء بفرحة القرقيعان مع الأطفال وعائلاتهم في أجواء رمضانية عائلية جميلة، وذلك من خلال تقديم قرقيعان زين لمرتادي سوق مروج وحديقة الشهيد، حيث قدمت الشركة طريقة مبتكرة لتوزيع القرقيعان على الأطفال من خلال جهاز ذكي يقدم أكياس الحلوى لكل طفل بعد أدائه أغنية القرقيعان، وذلك محاكاة للتقاليد الشعبية الجميلة التي يحتفي بها الشعب الكويتي لكن في إطار تكنولوجي متجدد وفريد من نوعه.



وتضمن الحفل العديد من الفقرات التفاعلية التي أدخلت البهجة على قلوب الأطفال وعائلاتهم، بالإضافة إلى توزيع القرقيعان الذي قدمته زين لرسم الابتسامة على وجوههم، وذلك ضمن مساهماتها الاجتماعية والإنسانية التي استمرت طوال شهر رمضان المبارك بهدف تعزيز روح التواصل وترسيخ القيم الدينية السامية في المجتمع الكويتي.



وتحرص زين على تعزيز جسور اتصالاتها مع عملائها والمجتمع الذي تعمل فيه طوال العام، وبالأخص خلال شهر رمضان المبارك، حيث لطالما سعت إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة بشكل عملي من خلال تكثيف برامجها في الشهر الفضيل، وذلك باعتبارها من المؤسسات الاقتصادية الرائدة في القطاع الخاص الكويتي التي تؤمن أن لديها رسالة والتزامات حقيقية تجاه المجتمع.