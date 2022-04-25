صرح مراقب الإعلام المتحدث الرسمي لبيت الزكاة حمد المري، بأن عمل البيت لا يتوقف طوال العام، وأنه مستمر في استقبال الزكاة والصدقات وصرفها على الأسر المستحقة للمساعدة داخل البلاد وفق عمل مؤسسي تكنولوجي يخضع لرقابة الجهات الرقابية الرسمية في الدولة. وقال المري ان البيت يستقبل هذه التبرعات من خلال موقعه على الأنترنت، أو من خلال تطبيقه على الهواتف الذكية أو من خلال مراكزه الإيرادية المنتشرة في مناطق البلاد بالقرب من الجمعيات التعاونية وأيضا تواجده في مجمعي الأفنيوز و360 ومطار الكويت الدولي. وأوضح المري أن إجمالي المساعدات المالية التي قدمها بيت الزكاة خلال الربع الأول من هذا العام 6.097.200 دينار، استفادت منها 19.442 أسرة داخل البلاد.