احتفل بنك برقان بمناسبة القرقيعان في فرعه بمجمع الأفنيوز، وذلك في إطار مبادراته الاجتماعية تجاه كل أفراد المجتمع خاصة الأطفال خلال الشهر الفضيل.



حيث قام ممثلو العلاقات العامة في البنك بالتنسيق مع موظفي فرع الأفنيوز بتوزيع العديد من هدايا القرقيعان المميزة على شكل حصالة حساب «كنز»، وتنظيم أنشطة ترفيهية متنوعة لجميع الأطفال بوجود عائلاتهم، والعديد من رواد المجمع. يعكس الاحتفال بالقرقيعان الثقافة والعادات الكويتية القديمة والجميلة، حيث جاءت احتفالات بنك برقان بالقرقيعان كمبادرة تعكس الروح الرمضانية الغنية بالمعاني ودلالات المشاركة والتواصل خلال هذا الشهر المبارك.



ومنذ تأسيسه في عام 1977، ركز بنك برقان بشكل كبير على قطاعي الشركات والمؤسسات المالية. ويحتل بنك برقان مركزا رياديا في القطاع المصرفي الكويتي باعتباره ثالث أكبر بنك من حيث الأصول، كما يقدم خدمات مصرفية مبتكرة تتناسب مع قاعدة عملائه المتنامية من أفراد وشركات ومؤسسات.



ويمتلك بنك برقان مصارف تابعة مملوكة للأغلبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تمثل مجموعة بنك برقان وتشمل بنك الخليج الجزائر- (الجزائر)، ومصرف بغداد (العراق ولبنان)، وبنك تونس العالمي (تونس) وبنك برقان - تركيا (تركيا). ولبنك برقان حضور قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتب الشركة «برقان للخدمات المالية المحدودة».