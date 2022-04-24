الكويت ستظل واحة أمن وأمان تتطلع إلى مزيد من الازدهار والتقدم

لن ندخر جهداً ووسعاً في حماية مقدرات ومكتسبات وطننا الحبيب ولن نتوانى في اتخاذ أي قرار يضمن للبلاد أمنها واستقرارها في ظل ديموقراطيتنا ودستورنا وعاداتنا وتقاليدنا