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ممثل صاحب السمو الأمير.. سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في كلمة العشر الأواخر: نبسط أيدينا بالمحبة والإخاء لنجتمع أبناء وطننا على كلمة سواء
الأحد
2022/4/24
المصدر : الأنباء
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- بوحدتكم الوثقى وروحكم العالية نحمي وطننا العزيز
- الكويت ستظل واحة أمن وأمان تتطلع إلى مزيد من الازدهار والتقدم
- لن ندخر جهداً ووسعاً في حماية مقدرات ومكتسبات وطننا الحبيب ولن نتوانى في اتخاذ أي قرار يضمن للبلاد أمنها واستقرارها في ظل ديموقراطيتنا ودستورنا وعاداتنا وتقاليدنا
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