بشرى شعبان



أكدت وزارة الشؤون ان من مهامها الاشراف على أنشطة جمع التبرعات في البلاد، لافتة الى ان فرق التفتيش الميدانية بمختلف المحافظات قامت بتنفيذ 685 زيارة تفتيشية للمساجد ومقار الجمعيات الخيرية، وتم الإشراف على حملتين لتوزيع السلال الغذائية، ورصد وإزالة 26 كشك جمع ملابس غير مرخصة، ورصد 8 أشخاص قاموا بجمع تبرعات دون ترخيص وتم تحويلهم إلى النيابة العامة. ولفتت الى مخاطبة الجهات المختصة بشأن رصد 13 مخالفا، و17 اعلانا مخالفا بالمساجد واعلانين بمواقع التواصل، حيث تمت مخاطبة الهيئة العامة للاتصالات لحجبها.