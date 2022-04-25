أعلنت وزارة العدل إصـدارهـا 1707 وثائـــق شرعية لعقود الزواج والطلاق والمراجعة لمقيمين بصورة غير قانونية في 2021 بالتعاون مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.



وقال وكيل الوزارة عمر الشرقاوي لـ «كونا» أمس، إن «العدل» أصدرت 1142 وثيقة زواج ومصادقة زوجية و520 وثيقة طلاق و45 وثيقة مراجعة زوجية للمقيمين بصورة غير قانونية خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية ديسمبر 2021. وأضاف الشرقاوي أن عدد الاعلامات الرسمية الخاصة بالمقيمين بصورة غير قانونية خلال الفترة نفسها بلغ 13315 وثيقة، موضحا أن عدد الوثائق والمحررات الشرعية الصادرة للمقيمين بصورة غير قانونية بلغ 6966 معاملة (5804 تصديقات و1162 توثيقا). وأكد حرص الوزارة على تقديم خدماتها لكل المستفيدين وأن مكتب الاتصال والمتابعة التابع لمكتب الوكيل يتلقى كل الشكاوى من المراجعين في حال وجود ما يستدعي ذلك، مشيدا بالتعاون والتنسيق المستمر مع الجهاز المركزي لتقديم كل الخدمات لتسهيل إجراءات استخراج الوثائق لفئة المقيمين بصورة غير قانونية.