بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس جمهورية كينيا السابق مواي كيباكي راجيا سموه لأسرته وذويه جميل الصبر.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس جمهورية كينيا السابق مواي كيباكي متمنيا لأسرة الفقيد وذويه جميل الصبر.



وبعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة. كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث انفجار مصفاة لتكرير النفط في ولاية ريفيرز جنوب نيجيريا والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا انفجار مصفاة لتكرير النفط في ولاية ريفيرز جنوب نيجيريا والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.



كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.



واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.