نظمت الجمعية الكويتية لحماية البيئة رحلة تعليمية لفريق أصدقاء البيئة إلى محطة معهد الكويت للأبحاث العلمية للأبحاث والابتكار «محمية كبد» وذلك في إطار برنامج «تمكين النشء».



وقالت عضو الجمعية ومشرفة فريق أصدقاء البيئة ورود البكر إن الجمعية اعتادت تنظيم رحلات تعليمية وتدريبية لأعضاء الفريق من 8 إلى 16 عاما لتأهيلهم بصحيح المعرفة البيئية ومواصلة رحلتهم البيئية الدراسية المتخصصة أو التطوعية، موضحة أن الرحلة التعليمية التي تم تنظيمها للفريق إلى «محمية كبد» جاءت بالتزامن مع عملية الرصد والتوثيق الخارجية بالمحمية لبرنامج «كل يوم نبتة» في جزئه الثاني، مشيرة إلى أن أعضاء الفريق تعرفوا على أنواع النباتات المختلفة الموجودة بالمحمية من خلال جولة ميدانية قامت خلالها بالشرح العلمي المبسط للفريق، وتعرفوا على أنواع النباتات المعمرة والحولية وجمعوا بعض العينات النباتية وتدربوا على تجفيفها في المكابس الخاصة بتجفيف النباتات لحفظها كما جمعوا بذور بعض النباتات وتعرفوا على اختلافاتها وتنوع أشكالها وطرق انتشارها.



وذكرت البكر أن الجمعية تسعى لإعداد فريق أصدقاء البيئة في إطار مشروعها التربوي والتعليمي لتمكين النشء من الاطلاع على العالم مما يدفع إلى مساعدة الناشئة على شحذ مهاراتهم وصقل مواهبهم، لافتة إلى تضمين المشروع العديد من الزيارات الميدانية الحقلية والمشاركات الخارجية.