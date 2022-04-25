أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد د.حسن مصطفى أن البطولات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم نقطة مضيئة في نهاية النفق المظلم من لائحة كورونا وبدأت معظم الدول تتنافس بشكل لافت لبلوغ المنافسات العالمية.



وأوضح قائلا: لأول مرة تصل إيران والأردن لبطولة العالم الشاطئية التي أقيمت تصفياتها أواخر شهر مارس الفائت في إيران، بجانب الكوادر الفنية والتنظيمية التي يعدها القائمون في الاتحاد الآسيوي ما جعل المنظومة متكاملة.



وكشف رئيس الاتحاد الدولي النقاب قائلا: لقد استوعب عبدالله الذياب حقيقة مسيرة كرة اليد العالمية في فترة وجيزة، وعبر عن شخصيته وثبت تواجده من خلال متابعتي عن كثب البطولات الآسيوية (تصفيات كأس العالم) بجانب متابعة رئيس لجنة الحكام والمراقبين الدوليين في التصفيات لذلك تم اختيار الذياب من قبل الاتحاد الدولي ليكون عضوا في لجنة المسابقات والتنظيم متمنيا له التوفيق والسداد.



وأضاف مصطفى أن الاتحاد الدولي جدد الثقة في رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي الإماراتي صالح بن عاشور ليستمر في عضوية لجنة الحكام والتنظيم بالاتحاد الدولي. بفضل عقليته المستنيرة بجانب تشكيلة كوادر من الجنسيين لإدارة التصفيات الآسيوية بكفاءة عالية، متمنيا له المزيد من التقدم.