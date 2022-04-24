نجح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اجتياز الجولة الثانية والحاسمة من انتخابات الرئاسة ضد منافسته اليمينية مارين لوبن،ونال 58.2 % مقابل 41.8% لمنافستها وأصبح أول رئيس فرنسي يُعاد انتخابه لولاية ثانية خلال 20 عامًا، منذ إعادة انتخاب جاك شيراك عام 2002.



وجاءت نسخة العام 2022 مكررة من المواجهة التي وقعت عام 2017، بين ماكرون مرشح حزب «الجمهورية إلى الأمام» المنتمي لتيار الوسط، ومنافسته المتطرفة لوبن مرشحة حزب التجمع الوطني.



وأدلى ماكرون بصوته في بلدية «لي توكيوت» ‏الواقعة في منطقة «نور با دو كاليه» في شمال فرنسا برفقة قرينته «بريجيت ماكرون»، بينما أدلت لوبن بصوتها في بلدة «هينان بومونت» بإقليم «باد كاليه» في الدائرة التي انتخبت فيها نائبة.