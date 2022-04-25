القاهرة - خديجة حمودة



توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتهنئة للمصريين الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد.. وقال: إن «هذه المناسبة تعد فرصة جديدة لتأكيد وحدتنا على أرضية الوطن والمواطنة، التي هي عماد جمهوريتنا الجديدة».



وأضاف الرئيس: «يسعدني أن أتوجه بتهنئة خالصة للمصريين الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، أعاده الله على مصر بكل خير».



وذكر الرئيس السيسي - فى تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي - «لقد قطعنا خطوات مهمة في طريق المواطنة، ولا يزال الطريق أمامنا، ونحن عازمون على استكماله إلى النهاية، فبوحدتنا تحيا مصر.. كل عام وأنتم بخير ومصر في عزة وتقدم ورخاء».