القاهرة - خديجة حمودة



قام الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، امس، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء.



رافق الرئيس السيسي خلال وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري، كل من القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر.



ونشر المتحدث العسكري العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب على صفحته الرسمية، أن الموسيقات العسكرية عزفت سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل، يعبر عن الوفاء لشهداء مصر الأبرار.



وتوجه الرئيس السيسي إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة.



وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة بهذه المناسبة لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.