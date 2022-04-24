أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بالمضامين القيمة والتوجيهات السديدة التي تضمنتها كلمة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد حفظه الله ورعاه بمناسبة العشر الأواخر من رمضان والتي ألقاها نيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله.

وقال الغانم في تصريح صحافي اليوم "ان من أهم ما جاء في كلمة سمو الأمير هو التأكيد المتجدد على أهمية صون الوحدة الوطنية والتي وصفها سموه بأنها سياج وحصن وأهمية تماسك الكويتيين وتعاضدهم، مستشهدا سموه بكيف اثبتت الازمات والمحن المعدن الأصيل للشعب الكويتي".

وأضاف الغانم: "ان تأكيد سموه على صون أمن واستقرار الكويت في ظل النهج الديموقراطي والدستور هو تأكيد على حرص القيادة السياسية على الاضطلاع بمسؤولياتها التاريخية التي هي اهل لها ولحملها بكل أمانة واقتدار".

واختتم الغانم تصريحه قائلا: "سموه كعادته وضع النقاط على الحروف وركز على التحديات التي تواجه البلاد والعباد ولا نملك الا ان نقول وكلنا ثقة: سمعا وطاعة يا سمو الأمير".