بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية لفترة رئاسية ثانية، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية تهنئة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية لفترة رئاسية ثانية متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد.

بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.