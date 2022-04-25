سفير تايلاند: مستعدون لمساعدة الكويتيين والترحيب بهم لزيارة بلادنا

غير المطعمين عليهم إجراء فحص "pcr" قبل السفر

على المسافرين ضرورة التسجيل في منصة "Thailand Pass" والحصول على تأمين السفر

أسامة دياب

اعتبارًا من 1 مايو ، سيتم إعادة فتح تايلاند بالكامل ورفع القيود المتعلقة بكوفيد- 19 كافة، بحيث لم يعد هناك حاجة لاجراء فحص

"PCR)"، كما تم الغاء الحجر الصحي للمسافرين المطعمين بالكامل، اما غير المطعمين فيجب عليهم اجراء فحص "pcr" قبل السفر بـ ٤٨ ساعة، كما انه من الضروري بالنسبة للمسافرين إلى تايلاند التسجيل في منصة "Thailand Pass" قبل السفر والحصول على تأمين السفر.



جدير بالذكر انه جرى رفع القيود المتعلقة بكوفيد- 19 في المطاعم والوجهات السياحية وقطاعات الأعمال الأخرى ليلًا ونهارًا في جميع أنحاء تايلاند لتعود جميع مرافق البلاد لطبيعتها والعمل كما في السابق أو العمل لساعات إضافية.



وتشجع الحكومة التايلاندية المسافرين الأجانب على اجراء الفحص الذاتي باستخدام أدوات الفحص السريع أثناء إقامتهم في تايلاند. وسيغطي تأمين السفر علاجات أولئك الذين تثبت إصابتهم بكوفيد -19.



ويمكن لجميع المسافرين إلى تايلاند التسجيل في منصة "Thailand Pass " للحصول على تصريح الدخول إلى تايلاند قبل السفر عبر موقع https://tp.consular.go.th وتحميل المستندات اللازمة بناء على معايير الدخول للفئات المختلفة. ويستغرق الحصول على الموافقة من يوم إلى يومين فقط وسيصدر رمز الاستجابة السريعة QR الخاص بـ Thailand Pass للمسافر لاستخدامه أثناء السفر إلى تايلاند.



وتعليقا على إعادة فتح البلاد ورفع القيود كاملة، قال السفير روج تامونغكول، سفير تايلاند لدى البلاد: "عندما نعيد فتح البلد بالكامل ، فهذا يعني أن الأعمال التجارية تعود إلى طبيعتهان نأمل في جذب المزيد من السياح لزيارة تايلاند هذا العام".



وأضاف قائلا: "إن سفارة مملكة تايلاند على أهبة الاستعداد لمساعدة الكويتيين والترحيب بهم لزيارة تايلاند".



يذكر أنه في عام 2019 ، أي قبل جائجة COVID-19، كانت تايلاند من ضمن الوجهات المفضلة للكويتيين، بمتوسط ​​70 ألف مسافر للسياحة والعلاج الطبي.