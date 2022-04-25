اعتبر رئيس مجلس الأمة بالإنابة النائب حمد الهرشاني كلمة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد التي ألقاها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة العشر الأواخر كلمة أب لأبنائه، مؤكداً ثقتنا في صاحب السمو وسمو ولي العهد في اتخاذ القرار المناسب للحفاظ على مكتسبات وطننا وأمنه واستقراره.



ودعا رئيس مجلس الأمة بالإنابة النائب حمد الهرشاني المواطنين إلى الانتباه وتحمل المسؤولية الوطنية والالتفاف حول قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد والتصدي لما يدور حالياً على الساحة من البعض من بذاءات وتشهير وتصفية حسابات شخصية وطعن في الذمم والشرف وأساليب دخيلة على الكويتيين ليست من تربيتنا منذ مئات السنين وممارسات ليست لها أي علاقة بالمصلحة العامة.



وشدد على أنه يجب نبذ هذه الممارسات من أجل مصلحة بلدنا وأمنها ووجودها واستقرارها وضرورة العمل والتكاتف والتعاون لحماية أمن بلدنا من أجل المستقبل مثل دول الجوار في ظل الظروف غير المستقرة الإقليمية والدولية والاقتصادية.