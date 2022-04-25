بشرى شعبان

أعلنت المتحدث الرسمي ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للقوى العاملة، أسيل المزيد، أنه في ضوء تعليمات مجلس الوزراء بحوكمة الإجراءات والتعامل من خلال الأنظمة الآلية دعمًا لمفهوم الحكومة الإلكترونية، وفي إطار التنسيق بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة فإنه اعتبارًا من اليوم سيتم العمل بموجب طلبات خدمة التأشيرة الإلكترونية "سمة دخول عمل أهلي" بدلًا من خدمة "طباعة تأشيرات العمل".

وأشارت في تصريح صحافي، إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات موازية لإطلاق خدمة الإصدار الإلكتروني لسمات الدخول الخاصة بالعمل في القطاع الأهلي حيث سيتم وقف الخدمات المرتبطة، وهي خدمة "طباعة تأشيرات العمل" خدمة "إلغاء التأشيرات التي لم تطبع" مع رفع هذه الخدمات من كافة الأنظمة الآلية للهيئة.

وذكرت أن خدمة "إلغاء تأشيرة مطبوعة" ستقتصر على التأشيرات المطبوعة من خلال أنظمة الهيئة العامة للقوى العاملة فحسب ، كما أن قبول طلبات "إلغاء تصريح العمل" سيقتصر على حالة ما إذا كانت التأشيرة ملغاة من قبل وزارة الداخلية مع وجود العامل خارج البلاد.

وأكدت المزيد على أن خدمة إلغاء التصاريح لأي سبب من الأسباب في حالة قيام صاحب العمل بطباعة التأشيرات الإلكترونية ستتطلب إلغاء التأشيرة التي صدر على أساسها التصريح لدى وزارة الداخلية طبقًا للقرارات الصادرة عن الوزارة في هذا الشأن وذلك قبيل اتخاذ إجراءات إلغاء التصريح من جانب الهيئة.

وتأتي هذه الإجراءات للتسهيل على أصحاب العمل وإضفاء مزيد من الفعالية على الإجراءات المتعلقة بخدمات إصدار سمات الدخول للعمل في القطاع الأهلي داخل دولة الكويت .