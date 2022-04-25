في إطار التوجه نحو تمكين الشباب والحد من البطالة المقنعة عبر التضخم الكبير في عدد العاملين في القطاع الحكومي، افتتحت الهيئة العامة للشباب ورشة تدريبية بعنوان (مبادئ الطبخ) ضمن برنامج تأهيل الشباب في المشاريع المتناهية الصغر والمنزلية ضمن مشروع (المبادر المحترف) لتفعيل مشاركة الشباب في قطاع تجزئة تجارة الطعام وصناعة الغذاء، باعتبار سوق المطاعم في الكويت واسع ومتنوع ومليء بالمواهب الشابة الكويتية التي يمكنها نقل هذا القطاع إلى مستوى عالمي.

وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم الأحد، إن برنامج تأهيل الشباب الكويتي في المشاريع المتناهية الصغر والمنزلية في مشروع (المبادر المحترف) للموسم الثالث مدرج ضمن الخطة الإنمائية للدولة وبرنامج العمل الحكومي، مبينة أنه يعمل على تدريب الشباب المشاركين لتمكينهم في تلك البرامج وتنفيذا للسياسة الوطنية للشباب المعتمـدة مـن قبـل مـجلـس الـوزراء.

وأشارت إلى أن الورشة تتضمن تعليم المشاركين أساسيات وفنون الطهي وإعداد الطعام وما يلزم لإدارة المطبخ بشكل احترافي لدعم وتطوير ثقافة سياحة الطعام وصناعة الاغذية في المشاريع المتناهية الصغر والمنزلية بين الشباب والتي تكسبهم المهارات المهنية و الإدارية لتطوير الانتاج المحلي في هذا القطاع.

وذكرت الهيئة ان قطاع الطعام سوق واعد يعود بالنفع على سوق العمل الكويتي، مشيرة إلى أن تمكين الشباب من هذا القطاع سيفتح مجالا حرفيا جديدا، ويسهم في الحد من تضخم العمالة الوطنية في القطاع الحكومي التي باتت تشكل بطالة مقنعة.

وبينت أهمية برنامج تأهيل الشباب الكويتي في المشاريع المتناهية الصغر والمنزلية في تحقيق اهداف التنمية المستدامة ولا سيما في تعزيز الابتكار والابداع وتوفير فرص العمل، موضحة أن برنامج المشاريع المتناهية الصغر والمنزلية يقدم ثماني ورش تدريبية في مجال المشروعات المتناهية الصغر التي بدأت بتدريب 50 شابا وشابة منذ مارس الماضي على كيفية عمل دراسة الجدوى والتخطيط المبدئي للمشروع والتسويق الإلكتروني ومبادئ التنسيق ومبادئ تنسيق الهدايا ومبادئ الطبخ بالإضافة إلى تدريب عملي للطبخ والعلامة التجارية والخطوات الأخيرة للمشروع.