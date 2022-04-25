آلاء خليفة

أشادت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة حلول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.



وقالت الجمعية في بيان لها إن هذا الخطاب يأتي استكمالا لمسيرة من سبقه من حكام الكويت الذين حرصوا كل الحرص على التواجد بشكل مستمر مع الشعب من خلال اللقاءات والزيارات الرمضانية وتوجيه كلمة العشر والاواخر وهذه تعكس مدى حرصهم على ضرورة التواصل مع الشعب بشكل مباشر.



واضافت: لقد شدد سمو الأمير على حماية وصيانة المجتمع من خلال التمسك بالقيم التي تربينا علينا وتوارثناها من أجدادنا لأنها هي السياج والحصن ضد المخاطر التي تستهدف مجتمعنا.



وقالت الجمعية ان استذكار سمو نائب الأمير الأزمات التي مرت بها الكويت وشعبها تكشف قوة وصلابة المجتمع الكويتي الاصيل والتفافه حول قيادته السياسية.



وأردفت الجمعية ان رسالة سموه حول الاصلاح وانه يحتاج الى تضافر الجهود وبحاجة الى وقت كاف ما هي الا دعوة للجميع والدعوة السامية للعمل الجماعي وهي تعكس إيمان القيادة السامية باننا جميعا شركاء في الاصلاح والبناء وعلينا مسؤولية ذلك من خلال محاربة كافة صور الفساد.



وقالت الجمعية ان هذه التوجيهات السامية التي جاءت بالخطاب ما هي إلا نبراس ومنهج للعمل لبناء كويت الغد.



وختمت الجمعية بيانها بالتضرع في هذه الأيام المباركة الى الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا الحكيمة ممثلة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.