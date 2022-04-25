وافق المجلس البلدي في جلسته اليوم الاثنين، برئاسة أسامة العتيبي، على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل كهرباء رئيسية بمنطقة المهبولة.

وأحال المجلس مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة تنظيم زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي وتعديل أحكام المرسوم بالقانون (رقم 40 لسنة 1978) بشأن القطع التنظيمية الى اللجنة القانونية والمالية.

ورفض المجلس الكتاب المقدم بشأن تحويل قسائم منطقة جليب الشيوخ قطعه (4) المطلة على الدائري السادس مقابل (استاد جابر) إلى استثماري أسوة بالقسائم المطلة على الدائري السادس في شرق (جليب الشيوخ).

كما أحال المجلس كتاب الجمعية الكويتية لحماية البيئة بشأن مقترح تحويل (اضلاع الخيران) لمعلم علمي الى الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت لإعداد تقرير مفصل.