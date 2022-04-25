أكدت الفنانة يسرا أن مسلسل (أحلام سعيدة) المعروض في موسم رمضان الحالي ، حقق حلمها بتقديم عمل كوميدي راقي ومختلف ويطرح مجموعة من القضايا المجتمعية المهمة المتعلقة بالمرأة .

وقالت يسرا ، في فيديو نشرته عبر حسابها بموقع "إنستجرام" بمناسبة انتهاء تصوير حلقات المسلسل قبل يومين،إن فريدة هانم أو ديدي التي تقدمها ضمن أحداث العمل تتمنى أن تكون لديها أحلام سعيدة وتتحقق، ولكنها بعد كل حلم يتحقق تخاف أكثر، فالسعادة بالنسبة لها ليست سهلة التحقق، بسبب النظام الصعب الذي تعيشه .

وأضافت أن تقديم ذلك في قالب كوميدي ليس سهلا خاصة أنها اختارت تقديم الكوميديا هذا الموسم لأنها شعرت بتعب من تيمة الدراما الحزينة والنكدية التي قدمتها في الموسمين الماضيين وعدم قدرتها على الاستكمال في هذا الطريق خاصة أن كمية الدموع والغضب في مسلسلي (خيانة عهد) أو (حرب أهلية) كان عاليا جدا وأنها بحاجة للتغيير في موسم رمضان الحالي .

وأضافت أن الكوميديا وحشتها لأنها لم تقدمها منذ ( شربات لوز) قبل 10 سنوات وأنها أحبت هذا العمل لأن فيه سيطرة نسائية خصوصا أن الكثير من السيناريوهات الدرامية لا تهتم كتابيا بأعمال المرأة بعكس (احلام سعيدة) الذي قدم شخصيات نسائية مختلفة ليست لها علاقة ببعض ولا يمكن أن تتقابل ولكنها مضفرة بشكل جيد .

وأكدت أن فرحتها بهذا المسلسل لا توصف لأن كل تفصيلة فيه و كل شخص شارك بالعمل له مكانة خاصة في قلبها ، مشيرة إلى أن كواليس التصوير رغم صعوبتها كانت تسودها روح حلوة وطاقة إيجابية ، موجهة الشكر لكل من شاركها هذا النجاح الكبير.

وتظهر يسرا في العمل وهي تجسد سيدة ارستقراطية، وتحدث الكثير من المفارقات الكوميدية بسبب اختلاف الطبقة الاجتماعية التي تنتمي لها عن باقي الأفراد.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول 3 صديقات علاقتهن ببعضهن غريبة جدا، كل واحدة شخصية مختلفة.

ويشارك في بطولة المسلسل غادة عادل ، ومي كساب، وشيماء سيف ، ونور محمود، ونبيل نور الدين، وجيهان الشماشيرجي، وتأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.