يمكن للمصريين الآن المساهمة في الحد من هدر الطعام عن طريق طلب فائض الطعام الطازج من المطاعم والموردين الآخرين بأسعار مخفضة وذلك عبر تطبيق تكية.

كما يمكن للمستخدمين في أكثر دول العالم العربي ازدحاما بالسكان طلب وجبات الطعام وإرسالها إلى الجمعيات الخيرية. ويساعد التطبيق المطاعم كذلك على التبرع بفائض الطعام لديها مجانا.

التطبيق أسسه الزوجان منة شاهين، المقيمة في دبي، وزوجها ماكس هارتسن وأطلقاه في عام 2019.

وقال هارتسن إنهم تمكنوا من توفير حوالي 40 ألف وجبة في عام 2021. وأضاف "نحن فخورون جدا بهذا".

وعبر المؤسسان عن أملهما في العمل عبر سلسلة التوريد الغذائي وتقليل الفاقد من طعام المزارع أيضا.

تشير التقديرات إلى أن نفايات الطعام المنزلية في مصر، الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 100 مليون نسمة، تصل إلى 91 كيلوجراما للفرد سنويا، وفقا لتقرير مؤشر نفايات الطعام التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي نُشر في عام 2021.