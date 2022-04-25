من الممكن أن تواجه شركات التبغ في المملكة المتحدة ضريبة سنوية إضافية تصل إلى 700 مليون جنيه إسترليني (899 مليون دولار)، بموجب مقترحات لتخفيف العبء الذي تفرضه المشكلات الصحية المتعلقة بالتبغ على نظام الخدمة الصحية الوطني، وفقا لصحيفة تليجراف.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، طلب وزير الصحة ساجد جاويد من كبير مسؤولي مكافحة التدخين في البلاد، جاويد خان، إجراء مراجعة مستقلة حول كيفية تحقيق إنجلترا لهدف الحد من انتشار التدخين إلى أقل من 5% بحلول عام .2030

ونقلت صحيفة تليجراف عن خان القول: "السؤال الكبير الذي أطرحه أيضا هو، هل يتعين على دافعي الضرائب تحمل التداعيات؟ لماذا لا نجعل التكلفة على مسبب التلوث؟ لماذا لا يتم فرض ضريبة على مسبب التلوث تزيد الضريبة على الشركات في قطاع التبغ؟".

وسوف يتم تسليم تقرير بشأن النتائج التي توصل إليها في منتصف أيار/مايو.

ومن الممكن أن يؤدي فرض الضريبة المحتملة على أرباح شركات التبغ الكبرى إلى جمع 700 مليون جنيه إسترليني سنويا، وقال البرلماني المحافظ بوب بلاكمان، رئيس المجموعة البرلمانية المعنية بالتدخين والصحة، لصحيفة تلجراف أن هذه الأموال "يمكن تخصيصها بعد ذلك لخدمات الإقلاع عن التدخين - وتقليل التكلفة التي يتحملها نظام الصحة الوطني بسبب المدخنين".