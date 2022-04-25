يعتزم الاتحاد الأوروبي والهند إطلاق مجلس مشترك للتجارة والتكنولوجيا اليوم الاثنين، في مسعى لتعزيز التعاون بينهما.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، في بيان، إن "الجانبين متفقان على أن التغيرات السريعة في البيئة الجيوسياسية تؤكد على الحاجة لتعاون استراتيجي عميق ومشترك".

وأضافت أن الاتفاقية ستسمح لهما بتنسيق العمل الفني ورفع تقارير إلى المستوى السياسي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصدر مطلع أن هذا التحرك هو جزء من خطة أوروبية أوسع لتسريع المحادثات التجارية مع الهند.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتحاد يسعى لتوفير بديل مجدٍ للهند للتنويع، بعيدا عن روسيا.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي هو ثالث أكبر شريك تجاري للهند بحجم تجارة سلعية 8ر62 مليار يورو (8ر67 مليار دولار).