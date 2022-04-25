حافظت التونسية أنس جابر على مركزها العاشر في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم /الاثنين/، فيما واصلت البولونية إيجا سواتيك تصدرها للتصنيف العالمي بعد فوزها أمس ببطولة شتوتجارت على حساب البيلاروسية ارينا سابالينكا.

وشهد التصنيف الجديد للسيدات تغييرا وحيدا في قائمة المراكز العشر الأولى تمثل في تقدم الإسبانية باولا بادوسا إلى المركز الثاني مقابل تراجع التشيكية باربورا كرايتشيكوفا إلى المركز الثالث.

وتتصدر البولونية سواتيك التصنيف برصيد 7181 نقطة، وتليها الأسبانية بادوسا ثانية برصيد 5045 نقطة، والتشيكية كرايتشيكوفا ثالثة برصيد 5043 نقطة، والبيلاروسية سابالينكا رابعة برصيد 4711 نقطة، واليونانية ماريا ساكاري خامسة برصيد 4651 نقطة، والإستونية أنيت كونتافيت سادسة برصيد 4511 نقطة، والتشيكية كارولينا بليشكوفا سابعة برصيد 4207 نقطة، والأمريكية دانييل كولينز ثامنة برصيد 3151 نقطة، والإسبانية جاربين موجوروزا بلانكو تاسعة برصيد 3070 نقطة، والتونسية أنس جابر عاشرة برصيد 3015 نقطة.