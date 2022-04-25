بدأت ضغوط تكلفة المعيشة في بريطانيا في التأثير على القدرة الشرائية في معظم مناطق البلاد، حيث قال 43% ممن يدفعون فواتير طاقة إنهم سيكافحون لسداد فواتيرهم.

وأظهر استطلاع أن 87% من البالغين شعروا بارتفاع أسعار السلع.

ووفقا لما ذكره مكتب الإحصاء الوطني البريطاني ، فإن أفرادا يمثلون النسبة نفسها قالوا إنهم لن يتمكنوا من توفير مدخرات خلال العام المقبل بسبب القفزة في تكاليف الفواتير.

ولفتت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن نتائج الاستطلاع تعكس حجم الضرر الذي لحق بالمستهلكين من جراء القفزة التي شهدتها أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، وأدت بدورها إلى ارتفاع التضخم في جميع مناحي الاقتصاد إلى أعلى مستوى في 30 عاما.

وتتعرض الحكومة البريطانية لضغوط لتقديم المزيد من الدعم للأسر الأكثر فقرا.

وقال 30% من بين من يدفعون رهنا عقاريا إنهم يجدون صعوبة في سداد تكاليف السكن، بينما قال 3% إنهم تخلفوا فعليا عن السداد.

وتحدّث 17% ممن شملهم الاستطلاع عن اقتراض أو توسع في استخدام الائتمان مقارنة بالعام الماضي.