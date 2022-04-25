انتهى فريق عمل مسلسل "مزاد الشر"،والذي يخوض ماراثون دراما رمضان لهذا العام من تصوير مشاهد العمل كاملة، والذي استمر أكثر من 3 أشهر تصوير.

والتقط أبطال وصناع المسلسل مجموعة من الصور التذكارية، باستوديو مصر،بحضور كل من المخرج ممدوح زكي والفنانين: محمد نجاتي، محمد عبد الجواد، أحمد سلامة، محمد الدقاق، إيناس النجار، ريم أحمد، إبرام سمير، ياسمين رحمي، ياسر الزنكلوني، محمود مكيو.

ووجه المنتج عاصم المنياوي، الشكر لفريق عمل المسلسل بالكامل،لبذلهم جهدا كبيرا لخروج المسلسل في أبهى صورة ممكنة، معربا عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية عن العمل الذي راهن على نجاحه في خوض المنافسة في الماراثون الرمضاني لهذا العام رغم أنه تم البدء في التحضير للعمل وتصوير مشاهده منذ أسابيع قليلة،وأنه يتم التصوير والمونتاج بالتوازي.

"مزاد الشر" بطولة كمال أبو رية، هالة فاخر، محمد نجاتي، أحمد جمال سعيد، هاجر الشرنوبي، محمد عبد الجواد، احمد سلامة، أحمد عبد الله محمود، محمد الدقاق، ايناس النجار، حسن عيد، موسيقى تصويرية اسلام صبري، مونتاج مختار وحيد محسن، مستشار إعلامي محمد بدر، مدير تصوير ضياء درويش وأحمد حسين الخطيب،إخراج ممدوح زكي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي صعيدي ملئ بالتشويق والإثارة،داخل إحدى قرى الصعيد حول تأجج الصراع بين رضوان الكالح وخلاف الضبع لزعامة القرية وعلى تجارة القمح في الصعيد ككل،وقبل وفاة رضوان،أوصى بأن يكون نجله الثاني مصطفى هو الكبير من بعده، فينشأ صراع بين الأخوة من جانب وبين عائلة خلاف من جانب آخر،ويلقي المسلسل الضوء على خطورة العنف والتفكك الأسري.