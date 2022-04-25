ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية اليوم /الإثنين/ أن نادي أستون فيلا سوف يتخذ قرار الشهر المقبل فيما إذا كان سيقوم بتفعيل خيار شراء الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو المعار من برشلونة أم لا.

وأوضحت الصحيفة أن أستون فيلا سيتعين عليه دفع 33 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع كوتينيو بشكل دائم من برشلونة.

وعلاوة على ذلك، يمكن أن يطلب كوتينيو ما يصل إلى 8 ملايين جنيه إسترليني من الأجور سنويًا - حتى لو قام بخفض راتبه.

وعلى هذا النحو، تدرس فيلا الموقف بعناية وستتخذ قرارًا في مايو، قبل أن يسعى نادي نيوكاسل لضم الدولي البرازيلي في الصيف.

وتمتع رجل ليفربول السابق البالغ من العمر 29 عامًا بعودة قوية إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في أولى مبارياته على ملعب فيلا حيث سجل أربعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين في أول ثماني مباريات له تحت قيادة زميله السابق في فريق الريدز ستيفن جيرارد.

وكان كوتينيو، قد رفض الانضمام لنيوكاسل في يناير الماضي، لغموض الرؤية بشأن مشروعه الرياضي إلا أن نتائج الفريق تحسنت تدريجيا، ويسعى الملاك الجدد للنادي لبناء فريق قوي ينافس كبار البريميرليج في الموسم الجديد