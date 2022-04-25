أعلنت شركة الإلكترونيات الهولندية فيليبس إلكترونيكس تسجيل خسائر صافية خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 151 مليون يورو بما يعادل 17ر0 يورو لكل سهم مقابل أرباح قدرها 40 مليون يورو بما يعادل 04ر0 يورو للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه سجلت الشركة خسائر تشغيل بقيمة 152 مليون يورو بما يعادل 17ر0 يورو للسهم الواحد مقابل خسائر تشغيل قدرها 34 مليون يورو بما يعادل 04ر0 يورو للسهم الواحدة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ معدل أرباح تشغيل الشركة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 15ر0 يورو خلال الربع الأول مقابل 28ر0 يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت الشركة الهولندية مبيعات بقيمة 92ر3 مليار يورو بزيادة نسبتها 2% سنويا مقابل 83ر3 مليار يورو خلال الربع الأول من العام الماضي بفضل الطلب القوي.