قال الفنان المصري محمود عبد المغني ، اليوم /الاثنين/ ، إنه تم الانتهاء من تصوير مسلسل (العائدون) المعروض في موسم رمضان الحالي .. مشيرا إلى أن شخصيته بأحداث العمل مهمة وبها تطورات كثيرة.

وأضاف محمود عبد المغني ، في منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" ، إنه تم اليوم الانتهاء من تصوير مسلسل (العائدون) .. موجها الشكر لزوجته شريكة رحلته ونجاحه.

وأكد محمود عبد المغني ، في تصريحات إذاعية ، أن " العائدون" مثل فرصة كبيرة لتحقيق حلمه في تقديم مسلسل من نوعية أعمال يحبها كـ "رأفت الهجان" و"دموع في عيون وقحة" وتمنى خوضها بنفس الأجواء والأحاسيس.

وأعرب عبد المغني عن سعادته بالمشاركة في عمل كبير مع فريق عمل متناغم ، وبردود الأفعال سواء داخل مصر أو خارجها، مشيرا إلى أن كل مشاهده مهمة وهناك تطورات كثيرة في شخصية "نبيل" التي يقدمها في الحلقات المقبلة على المستوى الشخصي.

وتدور أحداث مسلسل "العائدون" حول العائدون من مناطق الإرهاب وإعادة تدوير الأفكار المتطرفة في الفترة ما بين 2018 و2020.

ويشارك فى بطولة المسلسل أمير كرارة ، وهاني رمزي ، وأمينة خليل، ومحمد فراج، وجيهان خليل ،وإسلام جمال، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبي، وميدو عادل، وتأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال.