أعلنت إدارة مهرجان هوليوود للفيلم العربي "HAFF" عرض الفيلم المصري "رسائل البحر" في افتتاح دورته الأولى التي تُقام الأربعاء/ بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

يُعرض فيلم "رسائل البحر" بالمهرجان احتفالا بأحد أعلام السينما العربية المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد حامل اسم الدورة الأولى، وهو أحد أبرز مبدعي السينما المصرية والعربية، ومن خلال رحلة طويلة من الإبداع، أثرى داوود تاريخ السينما بالعديد من الأفلام التسجيلية والروائية الهامة في إطار ما يعرف بـ"سينما المؤلف"، ومن أهم أعماله في السينما "الكيت كات"، و"أرض الخوف"، و"سارق الفرح"، و"رسائل البحر"، وحصل على الكثير من الجوائز الهامة عن أعماله الفنية.

"رسائل البحر" تدور أحداثه حول "يحيى" وهو طبيب شاب تخرج من كلية الطب ولكنه يعاني من اضطرابات في طريقة نطق الكلام، ويتعرض بسبب ذلك للسخرية والتنمر من أصدقائه وزملائه فيترك الطب ويقرر العمل صيادا فيلتقي بأكثر من شخص كل منهما له قصة مختلفة عن الآخر، الفيلم بطولة آسر ياسين وبسمة ومحمد لطفي ومي كساب، ومن إخراج وتأليف داود عبد السيد.