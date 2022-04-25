سجلت الشرطة البحرية في ماليزيا 50 قضية تهريب خلال أول أسبوعين من شهر رمضان مع مصادرة سلع مختلفة بقيمة بلغت حوالي 8ر2 مليون رينجيت ماليزي (647 ألف دولار).

وذكرت صحيفة" ذا نيو ستريتس تايمز" الماليزية نقلا عن مساعد قائد الشرطة الثالث الإقليمي نور زايد محمد ، أن عمليات المصادرة تمت في الفترة بين 3 و16 نيسان/ أبريل الجاري.

وقال نور زايد إن التبغ جاء في صدارة قائمة المواد المهربة التي صودرت بموجب قانون الجمارك.

وأضاف أنه تم إلقاء القبض على تسعة أفراد، منهم سبعة تايلانديين ومواطنان ، لعلاقتهم بأنشطة تهريب خلال الفترة نفسها.