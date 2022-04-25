في ضوء تداعيات الحرب في أوكرانيا، تعتزم الحكومة الألمانية خفض توقعاتها الاقتصادية للعام الحالي بشكل كبير.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر حكومية اليوم الاثنين أنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في ألمانيا هذا العام 2ر2%.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، كانت الحكومة الألمانية لا تزال تتوقع زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6ر3% في تقريرها الاقتصادي السنوي. ومن المنتظر أن يعلن وزير الاقتصاد روبرت هابيك التوقعات الجديدة للربيع بعد غد الأربعاء.

وذكرت المصادر الحكومية أن هناك حالة عدم اليقين مرتفعة بسبب الحرب، مضيفة أنه عقب عامين على اندلاع جائحة كورونا، أضافت الحرب الروسية عبئا جديدا بـ"مخاطر كبيرة" - خاصة فيما يتعلق بضغط الأسعار وسلاسل التوريد. وبحسب المصادر، قد يؤدي تدهور الوضع الحالي، خاصة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة، إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية مرة أخرى. وأشارت المصادر إلى أنه وفقا للتوقعات الجديدة، من المنتظر أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 5ر2% في عام .2023

وكانت معاهد بحوث اقتصادية قد خفضت من قبل توقعاتها للنمو. وفي عام كورونا الأول 2020، انهار الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 6ر4%. ونما الاقتصاد الألماني بنسبة 9ر2% العام الماضي.