توجه محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد بالتهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بقرب حلول عيد الفطر المبارك.



وأعرب الخالد في برقية تهنئة إلى سمو الأمير، عن أسمى آيات التهاني والتبريكات، مقرونة بأصدق الأمنيات إلى الله بأن يعيد هذه المناسبات المباركة على سموه وقد تحققت الآمال لكويت الخير والمحبة والأمة العربية والإسلامية، سائلا المولى عز وجل مع قدوم العيد السعيد، أن يحفظ سموه من كل مكروه، وأن ينعم سبحانه على سموه بموفور الصحة ودوام العافية وطول العمر، داعيا العلي القدير أن يديم على الوطن الغالي والمواطنين والمقيمين الكرام، نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لسموه، حفظه الله ورعاه.



وبعث الخالد ببرقيتي تهنئة بالمناسبة إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، هنأ سموهما فيهما بالعيد المبارك، آملا أن ينعم المولى سبحانه وتعالى على الكويت الحبيبة بالمزيد من التقدم والتطور والازدهار على الصعد كافة وفي مختلف المجالات.



كما توجه المحافظ بالتهنئة إلى الشيوخ وأعضاء مجلس الأمة والوزراء، وأعيان ووجهاء ومختاري وأهالي ومقيمي مختلف مناطق المحافظة وقيادات ومنتسبي الأجهزة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في جميع أرجاء محافظة الأحمدي بحلول العيد السعيد.