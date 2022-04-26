بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقية تهنئة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، عبر فيها سموه، حفظه الله، عن خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية الصديقة لفترة رئاسية ثانية، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، ببرقية تهنئة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية الصديقة لفترة رئاسية ثانية، متمنيا له كل التوفيق والسداد. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



من جهة اخرى، استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف.



واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد.



كما استقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس.