تحدث ظاهرة طبيعية رائعة قد لا تكون قد سمعت عنها من قبل عندما تخلد كل ليلة إلى الفراش لتنام، إذ تتغير قامتك وتصبح أكثر طولا عن المعتاد! الظاهرة الغريبة تجعلك تستيقظ كل صباح وأنت أطول من طولك الطبيعي ببضع مليمترات.



هذا الطول الإضافي الذي تكتسبه أثناء النوم وتستيقظ به في النهار يبدأ في التضاؤل تدريجيا مع مرور اليوم، وفي نهاية ساعات الليل الأخيرة نعود إلى أقصر طول لامتداد قامتنا. فربما لا تشعر بأنك أطول في الصباح بعد الاستيقاظ من نومة سعيدة، لكنك كبرت بالفعل وطالت قامتك عن طولك الأساسي الذي تعرفه.



ويكمن السبب في العمود الفقري، وتحديدا فيما يعرف بالنواة اللبية، أو الجزء الداخلي من القرص الفقري. وتتكون تلك الأقراص الموجودة في العمود الفقري من مادة تشبه الجيلاتين، التي توفر توسيدا وحماية للعمود الفقري في الجسم. فهو يعمل على امتصاص الصدمات عند الحركة.



لكن مع الضغط المتتابع على فقراتك أثناء النهار عند المشي والجري والانحناء والقيام والجلوس وغيرها، فإنها تحتاج إلى وقت للراحة وتجديد شبابها والاسترخاء من جديد للعمل بذات الكفاءة في اليوم التالي.



وبينما نصبح أقصر وأطول يوما بعد يوم، فإننا نتقلص على مدار حياتنا. وهذا يفسر الظاهرة التي تجعلنا نرى المتقدمين في السن أقصر قامة مما كانوا عليه من قبل.



والسبب في ذلك هو أن المحتوى المائي للأقراص في العمود الفقري بأجسامهم يتناقص عادة مع تقدم العمر. وينتج هذا قرصا أضيق كثيرا وأكثر انضغاطا بشكل لا يمتلك القدرة على «إعادة التعبئة» بالكامل. أضف إلى ذلك التغييرات الطبيعية في منحنيات العمود الفقري مع تقدمنا ​​في العمر، إذ يصبح التغيير في الارتفاع أكثر أهمية بشكل عام.



هناك أنواع أخرى من مشاكل أقراص العمود الفقري التي يمكن أن تؤثر أيضا على التغييرات في الارتفاع وطول الجسم، أو حتى كأدلة ومعايير للتأكد من صحة الجسم.



أحد الأسئلة الشائعة التي يتم طرحها على شخص يعاني من مشاكل في الظهر هو ما إذا كان يعاني من ألم أو تصلب في الصباح بعد الاستيقاظ، وذلك نظرا إلى أن القرص يكون في أقصى درجاته ارتفاعا وصحة خلال هذا الجزء من اليوم، لذا يمكن أن يساعد ذلك في اختبار مؤشر انتفاخ القرص أو انفتاقه أو معاناته من أي إصابات أو أضرار.

عن «عربي بوست»