يعقوب العوضي



أعلن اتحاد كرة اليد عن الجهازين الإداري والفني وقائمة لاعبي المنتخبات الوطنية والمنتخب الأول المشارك في دورة الألعاب الخليجية المقررة في البلاد مايو المقبل، حيث انضم فهد ربيع للجهاز الإداري للمنتخب الوطني الأول رسميا. وبخصوص الجهاز الفني، سيقود «الأزرق» رسميا المدرب الإسباني إيسيديرو مارتينيز على أن يساعده المدرب الوطني وليد سالمين، كما يتولى الجهاز الفني نفسه مهمة تدريب منتخبنا الوطني للشباب، فيما يدرب أزرق الناشئين المدرب الإسباني ديغو غونزاليس ويساعده المدرب الوطني حسين حبيب.



إلى ذلك، أعلنت امس أسماء المنتخب الأول استعدادا لدورة الألعاب الخليجية وضمت: حسن صفر، محمد بويابس، أحمد الجويعد، حمد دشتي، فواز المشاري، خليفة المطيري، طلال العربيد، محمد عامر، مهدي الحداد، مسلم كرم، عبدالرحمن العنزي، حيدر دشتي، سيف العدواني، سيد حسين، عبدالهادي حاجية، فواز عبدالهادي، فرج السالم، عبدالله الطراروة، عبدالله معرفي، عبدالرحمن الشمري، يوسف نجم، محمد الهندال، عبدالله الشمري ومحمد العربيد.



وفي السياق ذاته، أعلن أمين سر اتحاد كرة اليد قايد العدواني عن خطة إعداد «الأزرق» التي تشمل المشاركة في البطولة الخليجية بمنتخب الشباب من باب إعداد منتخب المستقبل، حيث تضم التشكيلة الحالية لاعبين صغار في السن يفتقدون الخبرة الميدانية في البطولات المختلفة، وعليه فان المشاركة في البطولة الخليجية تعتبر نواة لإعداد منتخب المستقبل وجيل جديد للعبة.



وأضاف أن المنتخب الوطني مقبل على عدة مشاركات خارجية وتحديات كبيرة أولاها بناء أزرق جديد يمكنه تحمل المسؤولية للبطولة الآسيوية المقررة في 2024 تصفيات كأس العالم والتي تعتبر الهدف الأساسي للمنتخب الشاب.