البنك المركزي يتيح أجهزة لسحب «العيادي» في مجمعي الأفنيوز ومول 360



يوفر بيت التمويل الكويتي «بيتك» للعملاء أوراق النقد الجديدة «العيادي» بكل فئاتها الدينار، والـ 5 دنانير، والـ10 دنانير والـ 20 دينارا، في فروعه المنتشرة في مختلف مناطق الكويت.



وكذلك سيتيح «بيتك» لعملائه خدمة سحب «العيادي» من خلال الفروع الذكية KFH Go في جمعية إشبيلية، وجمعية الجابرية، وجمعية المنقف، ومعرض KFH Auto في الشويخ، وجمعية السلام، وجمعية بوفطيرة، ومطار الكويت الدولي، وذلك من تاريخ 28 حتى 30 رمضان.



كما وفر «بيتك» للجمهور رواد مجمع الأفنيوز خلال فعالية قرقيعان خاصة، أجهزة العيادي بمختلف الفئات النقدية بما يؤكد حرص «بيتك» على مشاركة المجتمع في مختلف المناسبات والأعياد، عبر توفير قنوات تواصل مختلفة وواسعة الانتشار تجعله الأقرب دائما إلى عملائه في أماكن تواجدهم.



وكان بنك الكويت المركزي قد أعلن عن توفير أجهزة للسحب الآلي في عدد من المجمعات التجارية خلال فترة العيد تتضمن أوراقا نقدية من كل فئات الدينار الكويتي وذلك نظرا لازدياد الطلب من قبل المواطنين على تلك الفئات لتوزيع العيادي.



وستتوافر خدمة أجهزة السحب الآلي في مجمعي الأفنيوز ومول 360، وذلك بداية من 24 أبريل حتى 4 مايو 2022، حيث تقدم هذه الخدمة بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت وشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي-نت) والمجمعين المذكورين.



ولقيت هذه الخدمة في وقت سابق ترحيبا وإقبالا من الجمهور، إذ وفرت عليهم عناء الحصول على الفئات المختلفة من الأوراق النقدية، لاسيما الفئات الصغرى التي لا تتوافر عادة في أجهزة السحب الآلي الأخرى.