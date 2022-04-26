تجرى حاليا مناقشات لبيع شركة «تويتر» إلى الملياردير الأميركي إيلون ماسك، حيث يمكن أن توضع اللمسات الأخيرة على الصفقة في أقرب وقت هذا الأسبوع، حسب ما أفادت مصادر مطلعة على الأمر لصحيفة «وول ستريت جورنال»، وذلك في تحول دراماتيكي للأحداث بعد 10 أيام فقط من كشف الملياردير عن عرضه البالغ 43 مليار دولار لشراء الشركة.



والتقى الجانبان لمناقشة اقتراح ماسك وكانا يحرزان تقدما على الرغم من أنه لاتزال هناك قضايا يجب حلها، كما قالت المصادر.



وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من التقدم الذي أحرز إلا أنه ليس هناك ما يضمن أنهم سيتوصلون إلى اتفاق.



وكان من المتوقع أن يرفض تويتر العرض، الذي قدمه ماسك في 14 أبريل دون أن يوضح كيف سيدفع ثمنه، ووضع ما يسمى بحبوب منع الحمل السامة لمنعه من زيادة حصته. لكن بعد أن كشف رئيس شركة تسلا عن حصوله على تمويل بقيمة 46.5 مليار دولار وتراجع سوق الأسهم، غير تويتر موقفه وفتح الباب للمفاوضات، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق يوم الأحد.