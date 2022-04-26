مرزوق الغانم: سموه وضع النقاط على الحروف وركَّز على التحديات التي تواجه البلاد والعباد

أحمد الشحومي: رسائل واضحة موجهة وذات هدف وبعد وعمق

حمد الهرشاني: نؤكد ثقتنا في سمو الأمير وسمو ولي العهد في اتخاذ القرار المناسب

فرز الديحاني: نعمل جاهدين من أجل الكويت وشعبها والبقاء متمسكين بدستورها

أسامة الشاهين: كلمة الأمير من الاحتفاء الجميل والاستشعار الجليل لشعائر الإسلام

مبارك الخجمة: تعكس حرصه الشديد على تعزيز الوحدة الوطنية واستقرار البلاد

خليل الصالح:عبَّرت عن المشاعر الأبوية الصادقة الأمينة على وحدة الشعب

علي القطان:لُحمة الكويتيين والتمسك بالوحدة الوطنية هما سبيل الاستقرار المنشود

مساعد العارضي:كلمة سموه تلخص نهج الإصلاح الذي نؤمن به وطالبنا فيه

أحمد الحمد:سمو الأمير يدعو للتماسك وسلامة الصدور والتعاون

سلمان الحليلة: سمو الأمير شخّص الداء ووصف لنا الدواء بما يمتلكه من حنكة

سعدون حماد: سموه حثّ على التلاحم والتماسك وتعزيز الوحدة الوطنية

محمد الحويلة: احتوت على وصايا كثيرة كلها تصب في مصلحة الكويت

عبدالله الطريجي: لنترجم دعوة سموه بالحفاظ على الوحدة الوطنية

أحمد مطيع: حملت العديد من الرسائل البليغة والتوجيهات السامية



سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان ـ عبدالعزيز المطيري



أشاد رئيس وأعضاء مجلس الأمة بمضامين كلمة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، بمناسبة العشر الأواخر من رمضان والتي ألقاها نيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله.



وثمن الرئيس والأعضاء تأكيد سموه على أن الوحدة الوطنية هي السور الواقي والسياج والحصن للكويتيين، مشيرين إلى تشديد سموه على أهمية تماسك الكويتيين وتعاضدهم من أجل مواجهة التحديات والأزمات.



وأضافوا أن كلمة سموه عبرت عن المشاعر الأبوية الصادقة الأمينة على وحدة الشعب الكويتي ومقدراته ومكتسباته وبمنزلة خارطة طريق توجه الشعب الكويتي تجاه تعزيز القيم وإعلاء المصلحة الوطنية، مستدركين بقولهم «فسمعا وطاعة يا سيدي صاحب السمو».



في البداية، أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بالمضامين القيمة والتوجيهات السديدة التي تضمنتها كلمة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، بمناسبة العشر الأواخر من رمضان والتي ألقاها نيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله.



وقال الغانم في تصريح صحافي «إن من أهم ما جاء في كلمة سمو الأمير هو التأكيد المتجدد على أهمية صون الوحدة الوطنية والتي وصفها سموه بأنها سياج وحصن، وأهمية تماسك الكويتيين وتعاضدهم، مستشهدا سموه بكيف أثبتت الأزمات والمحن المعدن الأصيل للشعب الكويتي».



وأضاف الغانم «ان تأكيد سموه على صون أمن واستقرار الكويت في ظل النهج الديموقراطي والدستور هو تأكيد على حرص القيادة السياسية على الاضطلاع بمسؤولياتها التاريخية التي هي أهل لها ولحملها بكل أمانة واقتدار».



واختتم الغانم تصريحه قائلا «سموه كعادته وضع النقاط على الحروف وركّز على التحديات التي تواجه البلاد والعباد ولا نملك إلا أن نقول وكلنا ثقة: سمعا وطاعة يا سمو الأمير».



وقال نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي إن كلمة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، التي أناب فيها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله، كانت بها رسائل واضحة وموجهة وذات هدف وبعد وعمق، ومن ضمن ما ورد فيها كلام مهم جدا قوله إن الإصلاح لا يأتي بين ليلة وضحاها ويحتاج الى خطوات وجهد جهيد وصبر جميل. وأضاف الشحومي: هذا ما قلناه في البداية ان الأمر يحتاج الى صبر، فهذه مرحلة مختلفة.



وزاد الشحومي: قال سمو ولي العهد، حفظه الله ورعاه، إننا لن نتوانى أبدا في اتخاذ أي قرار يضمن للكويت وأهلها الاستقرار والأمان، كما يقول، رعاه الله، ان الوحدة الوطنية هي سياج يحمي الكويت والكويتيين وان معدن أهل الكويت يظهر خلال الأزمات والمحن.



وقال الشحومي ان سمو ولي العهد أرسل الكثير من الرسائل خلال شهر رمضان، منها ان الإصلاح يحتاج إلى خطوات وهناك مسارات وهناك قرارات ومثالب علينا معالجتها تحتاج إلى وقت. ومثل هذه الرسائل، مع تأكيد سموه أنه لن يتوانى في اتخاذ أي خطوة، تؤكد ان هناك رؤية معينة وعلينا ان نتفاءل، ولماذا نضع دائما التشاؤم لغة للخطاب السياسي وان الكويت بعيدة تماما عن الإصلاح، فهي إن شاء الله على المسار، وصاحب السمو وسمو ولي العهد أكدا هذا الكلام في أكثر من مناسبة، لكن يبقى علينا ان نتفاءل وان نقف خلف قيادتنا وان نقف مع كل قرار يتخذونه.



من جهته، اعتبر رئيس مجلس الأمة بالإنابة النائب حمد سيف كلمة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد التي ألقاها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة العشر الأواخر كلمة أب لأبنائه، مؤكدا ثقتنا في سموه وسمو ولي العهد في اتخاذ القرار المناسب للحفاظ على مكتسبات وطننا وامنه واستقراره.



ودعا رئيس مجلس الأمة بالإنابة النائب حمد سيف المواطنين الى الانتباه وتحمل المسؤولية الوطنية والالتفاف حول قيادة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد والتصدي لما يدور حاليا على الساحة من البعض من بذاءات وتشهير وتصفية حسابات شخصية وطعن في الذمم والشرف وأساليب دخيلة على الكويتيين ليست من تربيتنا منذ مئات السنين وممارسات ليس لها أي علاقة بالمصلحة العامة. وشدد على أنه يجب نبذ هذه الممارسات من اجل مصلحة بلدنا وأمنها ووجودها واستقرارها، ويجب العمل والتكاتف والتعاون لحماية أمن بلدنا من اجل المستقبل مثل دول الجوار في ظل الظروف غير المستقرة الإقليمية والدولية والاقتصادية.



من جانبه، قال أمين سر مجلس الأمة فرز المطيري «جاء في كلمة سمو أمير البلاد التي ألقاها بالنيابة عن سموه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه أن (الكويت أمانة في أعناقنا) وهذا ما نعمل جاهدين من أجلها وشعبها والبقاء متمسكين بدستورها حفظ الله الكويت من كل مكروه».



بدوره، قال مراقب مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين إن خطاب سمو أمير البلاد والذي أناب فيه سمو ولي عهده حفظهما الله في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، من الاحتفاء الجميل والاستشعار الجليل لشعائر الإسلام ومناسكه، وإحياء عملي لواجب النصيحة للمسلمين.



من جهته، أكد النائب مبارك الخجمة أن كلمة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله، تعكس حرصه الشديد على تعزيز الوحدة الوطنية باعتبارها السياج الواقي لأمن واستقرار البلاد وتأتي كلمته أيضا تجسيدا لرؤى وقناعات سموه وإيمانه بالبناء الديموقراطي لنهضة وتقدم البلاد وتنميتها.



بدوره، قال النائب خليل الصالح إن كلمة سمو أمير البلاد بمناسبة العشر الأواخر التي ألقاها نيابة عن سموه سمو ولي العهد، عبرت عن المشاعر الأبوية الصادقة الأمينة على وحدة الشعب الكويتي ومقدراته ومكتسباته وبمنزلة خارطة طريق توجه الشعب الكويتي تجاه تعزيز القيم وإعلاء المصلحة الوطنية، فسمعا وطاعة يا سيدي صاحب السمو.



وأشار النائب د.علي القطان إلى أن «كلمة سمو الأمير في العشر الأواخر من رمضان والتي ألقاها نيابة عنه سمو ولي العهد هي خارطة طريق لنا جميعا»، مبينا أن «سموه أكد أن أمن واستقرار البلد مسؤولية في أعناق القيادة وأن لحمة الكويتيين والتي تتمثل في التمسك بالوحدة الوطنية هي السبيل الأول في تحقيق الاستقرار المنشود، حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه».



من ناحيته، قال النائب مساعد العارضي، إن من كلمة صاحب السمو والتي ألقاها سمو ولي العهد حفظهما الله أن‏ «للإصلاح خطوات ومسارات وأنه لا يحدث بين ليلة وضحاها وسيظل في حاجة إلى جهد جهيد وصبر جميل».



‏وأضاف العارضي أن «هذه العبارة تلخص ما حدث وما سوف يحدث وما نؤمن به ولا نتخلى عنه وهو نهج الإصلاح الذي طالبنا به وبدأنا به وفق مشروع وطني عليه رقابة شعبية تقومه».



من جهته، قال النائب أحمد الحمد إن سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، في كلمته الموجزة الجامعة الموجهة لأهل الكويت والتي ألقاها نيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله يدعو إلى التماسك وسلامة الصدور والتعاون لتنمية الوطن.



‏وقال النائب سلمان الحليلة: إن سمو الأمير، حفظه الله ورعاه، شخّص الداء ووصف لنا الدواء بما يمتلكه من حنكة وحكمة مع ضرورة ترجمة المعاني السامية التي تضمنتها الكلمة إلى واقع ملموس يلبي تطلعات سموه وطموحات وأماني المواطنين.



من ناحيته، أشاد النائب سعدون حماد بما جاء في كلمة الأمير من عبر وتوجيهات وحض سموه المواطنين على ضرورة التلاحم والتماسك وتعزيز الوحدة الوطنية للعبور بسفينة الكويت إلى بر الأمان.



وقال حماد إن سموه حث أيضا على تضافر الجهود من أجل النهوض بمسيرة العمل الوطني ودفع عجلة التنمية والبناء وتذليل كل العقبات لتلبية كل التطلعات الوطنية وذلك من خلال حديثه عن نهج الإصلاح.



وشكر حماد سمو الأمير على كلمته التي أصابت قلوب شعبه بالحب والود، داعيا الله ان يعم الأمن ربوع الدول العربية والإسلامية وينعم الله بنعمة الأمن والأمان على وطننا الحبيب الكويت، مهنئا سموه وولي عهده الأمين والشعب الكويتي بأسره بمناسبة هذه الأيام المباركة، أعادها الله على الأمتين العربية والإسلامية بالأمن واليمن والبركات.



من جهته، قال النائب د.محمد الحويلة إن كلمة سمو الأمير جاءت بأسلوب الوالد الحكيم الذي يثق بأبنائه ويعول عليهم، واحتوت الكلمة على وصايا كثيرة كلها تصب في مصلحة الكويت والكويتيين من أهمها التمسك بالوحدة الوطنية والجهد والعمل من اجل الوطن.



واعتبر الحويلة أن كلمة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة العشر الأواخر والتي ألقاها نيابة عنه سمو ولي العهد من أصدق الكلمات المعبرة، اذ كانت شاملة وجامعة ونابعة من قلب رجل محب لوطنه وأمته ورسمت معالم الطريق لنهضة واستقرار الكويت.



وتمنى الحويلة من الجميع قراءة كلمة سموه بعمق وأخذ العبر والدروس الوطنية منها، خصوصا في الحفاظ على الوحدة الوطنية والعمل والجهد من أجل الإصلاح.



وقال النائب د.عبدالله الطريجي إن تأكيد صاحب السمو الذي نقله عنه سمو العهد‬ أنه لن يتوانى في اتخاذ أي قرار يضمن استقرار الكويت‬ يفرض علينا تقدير الظروف الحالية والعمل من أجل المصلحة العامة لبلدنا، وأن نترجم دعوة سموه بأن نفتح قلوبنا للصفاء والتعاون ونحافظ على الوحدة الوطنية لنساعده على تحقيق الإصلاح المنشود.



وقال النائب د.أحمد مطيع ان خطاب صاحب السمو الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد حمل العديد من الرسائل البليغة والتوجيهات السامية ما يؤكد حرص قادتنا على الوطن وأبنائه ونواياهم الصادقة في البدء بمشروع الإصلاح والتنمية ومحاربة الفساد والنهضة بالوطن، حفظكم الله ورعاكم وسدد على دروب الخير خطاكم.