عبدالله قنيص



عن أمر وكيل النائب العام، تم تسجيل قضية حملت تصنيف جنايات وبعنوان سرقة عن طريق تحطيم حرز. وجاءت القضية بعد أن تقدم مواطن يقيم في منطقة الرابية ببلاغ عن أنه يمتلك جاخورا في منطقة الصبية، وان مجهولا كسر الباب الخارجي وسرق 3 «مواتير» وكذلك شاليها متنقلا. وذكر المبلغ ان عاملا في جاخور مجاور قال له إن الشاليه تم سحبه من قبل مركبة رباعية أميركية سوداء اللون، وزوده برقم لوحة المركبة التي كانت تسحب الشاليه، مرجحا ان تكون «المواطير الثلاثة» وضعت داخل الشاليه المتنقل.



هذا، وتم إخطار رجال المباحث لتحديد مالك المركبة بالتنسيق مع المرور تمهيدا لاستدعائه والتحقيق معه.



هذا، ولم يستبعد مصدر أمني لـ «الأنباء» ان تكون المركبة إما مبلغ عن سرقتها أو تم وضع لوحات مركبة أخرى عليها للتمويه، لافتا الى أن اغلب قضايا السرقات بعد التحقيقات يتبين لرجال الأمن إما مركبات أبلغ عن سرقتها أو مركبات وضعت عليها لوحات مسروقة من مركبات أخرى.