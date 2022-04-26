طارق عرابي



أكد رئيس مجلس إدارة شركة آسيا كابيتال الاستثمارية، ضاري علي البدر، أن أولويات مجلس إدارة الشركة خلال العام 2021 كانت تتضمن التركيز على الحفاظ على قيمة الاستثمارات وتنميتها، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وضمان سلامة أصول الشركة.



وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، أن الشركة نجحت في تعزيز استثماراتها الخارجية، بدءا من تعزيز الاستثمارات المرحلية لشركة الخليج الأطلسي والمحيط الهادئ (AGP)، والتي تعد أحد مراكزها الأساسية التي تستثمر في مجال الغاز الطبيعي المسال ومشاريع البنية التحتية للغاز، وذلك من أجل ضمان التنفيذ السلس لهذه المشاريع وخلق قيمة للمساهمين، كما قامت بدعم الشركة في المحادثات الخاصة مع المستثمرين الرئيسيين الذين ساهموا بنجاح بتقديم أموال جديدة وصلت إلى نحو 300 مليون دولار لتنفيذ مشاريع بنية تحتية حديثة.



وأشار إلى بدء الشركة في البحث عن فرص جديدة لإضافتها إلى حصتها الحالية في شركة (AGP)، حيث استفادت من الأموال الجديدة التي استقطبتها، ومن تحسن الفرص في ظل تواجد مناخ مناسب للاستثمار في البنية التحتية ملائم لمشاريع الغاز.



وتابع البدر يقول إن الشركة قامت على صعيد آخر، بفرض المزيد من الرقابة والمراجعة والإشراف على استثمارها في فنادق دويت إنديا «دويت»، والتي هي واحدة من أكبر ممتلكاتها التي تستثمر في ستة فنادق في الهند، مشيرا إلى مواصلة العمل على ضمان حسن إدارة العقارات واستمرار العمل على مستوى عال، مع تنفيذ خفض التكاليف بحيث تظل التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إيجابية.



واستعرض البدر البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث قال إن إجمالي صافي الدخل بلغ نحو 3.1 ملايين دينار، مقارنة بخسارة وقدرها 670 ألف دينار في 2020، مرجعا صافي الدخل إلى تحقيق صافي ربح من الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر بقيمة 4 ملايين دينار، وانخفاض إجمالي المصاريف التشغيلية إلى مليون دينار في 2021 مقارنة بـ 1.2 مليون في 2020. ولفت إلى أن عائد السهم في العام 2021 بلغ نحو 4.10 فلوس مقارنة بخسارة وقدرها 0.87 فلس في 2020، فيما بلغ نسبة العائد على حقوق الملكية 4.4% في 2021 مقارنة بنسبة -0.9% في 2020، كما ارتفعت الأصول إلى 76.11 مليون دينار في 2021 مقارنة بـ 72.9 مليونا في 2020، وارتفعت حقوق المساهمين من 71.5 مليون في 2020 إلى 74.7 مليونا في 2021.



واختتم البدر: إن «آسيا كابيتال» أنهت العام 2021 بسيولة ممتازة وموارد نقدية كبيرة وصلت إلى نحو 12.2 مليون دينار، مع عدم وجود أي ديون مصرفية في حقها.



ووافقت العمومية العادية لشركة آسيا كابيتال الاستثمارية على كل بنود جدول الأعمال بما فيها توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن 2021، كما وافقت على عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الادارة، وفوضت مجلس الادارة بالتعامل في أسهم الخزينة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها.