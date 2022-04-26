أعلنت شركة طيران الجزيرة عن تحقيقها صافي أرباح بلغت 3.8 ملايين دينار لفترة الربع الأول من عام 2022، وذلك مقارنة بصافي خسائر بلغت 5.2 ملايين دينار للفترة ذاتها من عام 2021، وبلغ إجمالي الإيرادات لهذه الفترة 35.7 ملايين دينار، بزيادة بنسبة 339.2%، فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 199.3% إلى 5.3 ملايين دينار.



وقالت الشركة في بيان صحافي إن هذه الأرباح القياسية دعمتها الزيادة في عدد الركاب بما يقارب الستة أضعاف، إذ جاء ذلك مع تخفيف القيود على السفر في مطار الكويت الدولي وزيادة الطاقة الاستيعابية تدريجيا إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الجائحة، حيث انعكس ذلك أيضا إيجابيا على معدل إشغال المقاعد الذي ارتفع بنسبة 28.7% إلى 75.2%.



وقال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة مروان بودي: «مع العودة التدريجية في الطاقة الاستيعابية في مطار الكويت الدولي منذ النصف الثاني من العام الماضي، وكذلك تخفيف القيود على السفر حول العالم، شهدنا فعلا طلبا عاليا على السفر، لذا ركزت طيران الجزيرة خلال الربع الأول على توسيع خدماتها وقدراتها تهيئا لإطلاق وجهات سياحية جديدة وأخرى ذات الطلب العالي، وذلك بفضل وضع مالي قوي واستراتيجية حذرة هدفها إدارة تداعيات التطورات الجيوسياسية الراهنة التي بدأت تؤثر على الاقتصاد العالمي».



وذكر أنه بالمقارنة، حققت طيران الجزيرة صافي أرباح بلغت 1.5 مليون دينار في الربع الأول من عام 2019، وهي فترة ذروة السفر قبل جائحة كوفيد-19، حيث نقلت حينها إجمالي 529.6 ألف مسافر، ويظهر أداء الربع الأول من عام 2022 متانة قطاع السفر التجاري، فضلا عن النظرة الإيجابية لقطاع السفر لعام 2022 والسنوات المقبلة.



تطورات الربع الأول



حققت طيران الجزيرة إنجازا جديدا بحصولها على شهادة اعتماد من الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي لتكون مركزا معتمدا لتدريب الطيارين وأطقم الطائرات وذلك من مقرها الرئيسي في الكويت. يعد هذا الاعتماد خطوة محورية في زيادة قدرات الشركة وضمان إمكاناتها على تدريب الكوادر التي تحتاج لها لدعم خطط توسعها المستقبلية.



كما تم اعتماد الشركة أيضا من قبل الجهات المحلية والعالمية لتمكينها من تنفيذ أعمال الصيانة على طائراتها، الأمر الذي يسهم في تعزيز كفاءتها التشغيلية بشكل ملحوظ.



وافتتحت طيران الجزيرة بوابة VIV التي تعد أول بوابة من نوعها في الكويت توفر تجربة سفر حصرية للركاب المسافرين من مطار الكويت الدولي، حيث تخدم المسافرين على شركات الطيران العاملة في مبنيي الركاب 1 و5، بالإضافة إلى الطيران العام والطائرات الخاصة. وتقدم للمسافرين مجموعة حصرية من الخدمات التي تشمل خدمة الاستقبال وتسجيل الصعود إلى الطائرة وقائمة من الوجبات الفاخرة، ومنطقة خاصة للجوازات ووسائل الراحة وخدمة التوصيل من وإلى الطائرة في سيارة ليموزين.



وسجل السوق الحرة التابع لطيران الجزيرة، والذي كان قد استحوذ على مقر السوق الحرة في مبنى ركاب الجزيرة T5 في شهر ديسمبر الماضي، أرباحا خلال فترة الربع الأول وحققت جميع الأهداف التجارية والمالية التي كانت موضوعة له.



وعلى صعيد شبكة الوجهات، أطلقت الشركة خط رحلات جديدا بين الكويت وبنغلاديش وذلك إلى المدينة الساحلية شاتوغرام. ويعد هذا الخط الثاني الذي تقوم بتشغيله طيران الجزيرة إلى بنغلاديش بعد إطلاق خط رحلات إلى دكا في أكتوبر 2020، لتخدم بهذا الخط أكثر من 200 ألف مقيم من بنغلاديش في الكويت بالإضافة إلى المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.



النظرة المستقبلية



أعلنت طيران الجزيرة عن خطط لإطلاق خطوط رحلات جديدة لموسم الصيف لخدمة الطلب الكبير على وجهات سياحية، إذ سبق أن أكدت إطلاقها رحلات إلى العاصمة النمساوية (فيينا) والعاصمة التشيكية (براغ) وذلك ابتداء من شهر يونيو، علاوة عن وجهات جديدة سيتم إطلاقها خلال العام.



أبرز النتائج المالية والتشغيلية



أظهرت النتائج المالية والتشغيلية لشركة طيران الجزيرة عن الربع الأول من 2022 ما يلي:



35.7 مليون دينار الإيرادات التشغيلية بزيادة بنسبة 339.2%.



5.3 ملايين دينار الأرباح التشغيلية بنمو نسبته 199.3%.



3.8 ملايين دينار الأرباح الصافية بنمو 174.2%.



707.7 آلاف عدد المسافرين بزيادة بلغتها 579.8%.



75.2 % معدل إشغال المقاعد بزيادة نسبتها 28.7%.



47.6 ديناراً متوسط العائد على المقعد بانخفاض نسبته 36.4%.