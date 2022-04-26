«كيبكو» بعد الاندماج.. كيان أقوى بقاعدة مساهمين أكبر ومرونة في دخول استثمارات جديدة

الاندماج سيشكل كياناً يستفيد من محفظة متوازنة ومتنوعة يوفر تدفقاً نقدياً أكثر استقراراً

انتهاء دراسات الاندماج وإرسالها إلى هيئة الأسواق أول يوليو.. ونطمح لإنهائه آخر أغسطس

بتوصية من مجلس الإدارة.. نضع خططاً جديدة ورؤية جديدة تزامناً مع الاندماج

علي إبراهيم



أقرت الجمعية العمومية لشركة مشاريع الكويت القابضـــة (كيبكــــو) كل بنود جدول الأعمال وعلى رأسها توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% (5 فلوس للسهم الواحد).



وقالت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة المشاريع الشيخة ادانا ناصر الصباح: بعد الإعلان عن الاندماج المقترح بين «كيبكو» وشركة القرين للبتروكيماويات فإننا نتطلع إلى عام 2022 باعتباره عام التحول بالنسبة لشركة مشاريع الكويت، إن عملية العناية الواجبة جارية، ونحن نعتقد أن هذا الاندماج سيسهم في خلق قيمة أكبر لجميع المساهمين بما أنه سيؤدي إلى تشكيل كيان يستفيد من محفظة متوازنة ومتنوعة يوفر تدفقا نقديا أكثر استقرارا.



وذكرت أن حجم شركة «كيبكو» الجديد سيكون من بين الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يوفر لنا القدرة على الاستثمار في قطاعات جديدة ومواصلة دعم نمو محفظة الاستثمارات الحالية، والالتزام بالتحول الرقمي في جميع قطاعاتنا والاهتمام بالاستثمارات ذات الطابع التكنولوجي.



وأوضحت الشيخة ادانا ناصر الصباح، في كلمتها خلال منتدى الشفافية الذي عقد عقب الجمعية العمومية، أن عرض الاندماج سيؤدي إلى تشكيل كيان ينشط في عدد من القطاعات لاسيما الكيماويات البترولية والخدمات النفطية، الخدمات المصرفية، المواد الغذائية، إدارة الأصول والبنوك الاستثمارية، الإعلام، التأمين، الرعاية الصحية واللوجستيات والقطاع العقاري.



وذكرت أن صفقة الاندماج شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مشاريع الكويت وشركة القرين لتقييم عرض الاندماج، والأمر الآن في العناية الواجبة بصدد التقييم من قبل مقيم معتمد من هيئة أسواق المال، ومستشار مالي واستثماري، متوقعة في الوقت ذاته الانتهاء من تلك العملية وإرسال الدراسة إلى هيئة أسواق المال أول شهر يوليو المقبل.



وذكرت أنه بعد إرسال الدراسة إلى هيئة أسواق المال سننتظر قرارها ومن ثم سيتم إرسالها إلى جهاز حماية المنافسة، وبعده وزارة التجارة والصناعة ونطمح لأن ننتهي من الأمر في آخر شهر أغسطس المقبل أو أول سبتمبر ومن ثم ندعو إلى انعقاد جمعيتين عموميتين غير عاديتين للشركتين.



وقالت الشيخة ادانا ناصر الصباح إن 2021 هي السنة التي تعافت فيها شركات المجموعة بعد جائحة كورونا، أما 2022 وبتوصية من مجلس الإدارة سنضع فيها رؤية واستراتيجية جديدة مع دخولنا في عملية الدمج، ونأمل أن تكون هذه السنة سنة التحول في مشاريع الكويت حتى ننطلق خلال 2023 في رحلة جديدة أكثر استدامة.



وحول وجود خطة للتخارج من أصول أو استثمارات بعينها أو اقتناص فرص محددة ومقدار السيولة المتوافر لدى الشركة لاستهداف أو اقتناص الفرص ووجود قطاعات مستهدفة، قالت: في 2022 وبتوصية من مجلس الإدارة نضع خططا جديدة ورؤية جديدة تزامنا مع الاندماج، ولدينا سيولة ولكننا ننتقي الاستثمار الذي يتماشى مع الرؤية الجديدة، وبرأينا القطاعات المستهدفة هي قطاعات التكنولوجيا والتي تعد مهمة جدا مع التحول الرقمي وأيضا الأمن الغذائي قد يكون من الأولويات المستهدفة لدينا.



من جهته، قال نائب رئيس المدراء الماليين لمجموعة «كيبكو» مصطفى الشامي إن 2021 كان عام العبور وتخطي أزمة كورونا، مبينا أن الشركة أعلنت عن أرباح بقيمة 7.2 ملايين دينار مقابل 1.1 مليون دينار في 2020، حيث شهدت شركات المجموعة شهدت أداء جيدا في 2021.



وتطرق إلى زيادة رأس المال حيث نجحت شركة المشاريع في جمع 80 مليون دينار، وارتفاع رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بنسبة 32%، حيث شهد الاكتتاب في 640 مليون سهم إقبالا فاق عدد الأسهم المطروحة، إذ يعكس نجاح الاكتتاب ثقة المساهمين بالشركة.

مستقبل أفضل

قالت الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد: إن اختياري من قبل مجلس الإدارة لتولي منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة هو شرف عظيم اعتز وافتخر به، يضع هذا الاختيار على شخصي مسؤولية كبيرة أتحملها بنية ضمان استمرارنا في وضع مصالح مساهمينا في مقدمة اولوياتنا.



وقالت في رسالة: يمثل عام 2022 بداية مرحلة جديدة من الرحلة التي بدأتها شركة مشاريع الكويت منذ أكثر من 30 عاما. إن دعم مساهمينا الكرام وثقتهم، إلى جانب خبرات وقدرات ورغبة مدرائنا التنفيذيين في النجاح وتلبية توقعات المساهمين وتعزيز القيمة لهم، هو ما سيدفعنا قدما الى الامام في الوقت الذي نعمل فيه على تشكيل مستقبل أفضل.



إنني أتمسك بالمبادئ والاخلاقيات بالعمل والشفافية، كما التزم بها على الدوام مؤسسو هذه الشركة. ومن خلال اتباع النهج الذي وضعه اعمدة هذه الشركة على مدى أكثر من ثلاثة عقود فإننا سوف نواصل العمل الدؤوب لتحقيق كل ما هو في مصلحة مساهمينا وخلق قيمة اكبر لجميع المستثمرين من أفراد ومؤسسات الذين وضعوا ثقتهم فينا.



أود أن اغتنم هذه الفرصة لأتوجه بالشكر الى السيد فيصل العيار على الجهود التي بذلها في سبيل وضع حجر الاساس لشركة مشاريع الكويت التي نراها اليوم. إن الجسور التي بنيناها في الماضي تجعلنا على استعداد للتصدي لمختلف التحديات التي قد نواجهها، وذلك في الوقت الذي نسير فيه نحو المستقبل الواعد الذي ينتظرنا.

برقان.. وأسعار الفائدة

لفت الشامي إلى أن الجو السائد والمتوقع في 2022 هو زيادة أسعار الفائدة، الأمر الذي سيشكل عاملا إضافيا لنتائج إيجابية للبنوك عموما، وسيكون عاملا إيجابيا لنتائج بنك برقان والبنوك الأخرى في المجموعة.



وذكر أن بنك برقان يستكمل عملياته في التحول الرقمي الذي سيشكل عاملا إضافيا لزيادة أرباح المجموعة، خصوصا بعدما أعلن البنك نتائج الربع الأول أمس بنمو 140% عن الربع الأول من 2021، ونتأمل خير للعام 2022 إذا استكملنا بنفس الأداء.



وكان البنك قد نجح في زيادة رأسماله بقيمة 71.25 مليون دينار وفاق معدل الاكتتاب 2.25 مرة.

توسعة المحفظة العقارية

ذكر الشامي أن شركة العقارات المتحدة أعلنت البدء ببحث عملية الاندماج بين الأبراج المتحدة والضيافة العقارية، وهذه العملية ستؤسس لتوسعة المحفظة العقارية وخلق مصادر وإيرادات أكبر وأكثر توازنا وخلق فرص أكبر بالمستقبل من خلال إضافة أصول جيدة ذات عوائد جيدة.



وذكر أن العقارات المتحدة تحولت إلى الأرباح التشغيلية في 2021 بعد تداعيات كورونا، وتقوم بتطوير مشاريع تشغيلية وتحديدا ضاحية حصة المبارك الذي شهد في 2021 بيع 60% من الوحدات السكنية في أبراج حصة، وأكثر من 40% من وحدات مشروع بيوت حصة، وفي 2022 هناك نمو في هذه المبيعات، في غضون ذلك تستمر الشركة في مشروع تطوير المنطقة التجارية في الضاحية، كما تم تأجير 24 شقة سكنية في الروشة فيو بلبنان لمدة 5 سنوات، والعمل جار على بناء فندق في مشروع أسوفيد.

عوائد «أكسا» إيجابية لـ «الخليج للتأمين»

تحدث الشامي عن الخليج للتأمين واستحواذها على عمليات أكسا في الخليج، مبينا أن عام 2022 سيتضمن كامل أرباح ونتائج أكسا وبالتالي نتأمل أن تكون سنة جيدة لنتائـــج الخليج للتأمين، وذلك بعدما حققــــت الشركـــة أربــاح صافية بـ 50.2 مليون دينار وكانت تتضمن أرباحا لمرة واحدة، وتضمنت 4 أشهر من أرباح أكسا الخليج والسعودية.

«OSN» والتحول بنموذج الأعمال

ذكر الشامي أن OSN شهدت تغييرات عدة في 2021 على صعيد الإدارة التنفيذية والمجلس، مبينا أن استراتيجية الشركة واضحة من خلال التحول بنموذج الأعمال بحيث يكون تركيز الشركة على خدمات البث بالمنصة الرقمية عبر شبكة الإنترنت وهو أمر مستمر مع استكمال تطوير منصة البث OSN+، كما تم خلال العام تمديد الشراكة مع HBO، في وقت تعمل فيه الشركة على إنتاج المزيد من المحتوى الأصلي.

التخارج من «OSN».. بالسعر والوقت المناسبين

قالت الشيخة ادانا ناصر الصباح حول وجود نية لدى الشركة للتخارج من شركة OSN خلال الفترة المقبلة «إذا جاءنا السعر المناسب، فنحن شركة استثمارية أي فرصة تأتينا جيدة نتخارج منها، ولكن بالسعر والوقت المناسبين».



وتطرقت إلى استمرار جهود التطوير في الشركة إذ جددت مع أكبر استوديوهات أميركا HBO، وقد يكون هناك استوديو آخر خلال أسبوعين، مشيرة إلى اهتمام الشركة بالبث عبر المنصات الرقمية، إلا أنها ما زلنا متمسكة أيضا بالبث الفضائي، لافتة في الوقت ذاته إلى أن نسبة الاشتراكات في تزايد خصوصا عبر البث الرقمي.