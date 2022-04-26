حصل طالب البعثة حسين القطان على جائزة التميز في البحث العلمي بعد اختياره من قسم الفيزياء في كلية العلوم بجامعة أريزونا كأفضل طالب دكتوراه لعام 2022، وقامت الكلية بتكريمه في الحفل الذي نظمته لأفضل طلاب الدكتوراه في فئات البحث العلمي، الخدمات الاجتماعية، والتدريس في مبنى علوم البيئة والطبيعة في الجامعة.



وبدأ الحفل بكلمة من رئيسة مجلس طلبة الدراسات العليا Sara Carey والبروفيسورة Daniela Zarnescu، وقد قام مساعد العميد لشؤون الدراسات العليا البروفيسور Jeremiah Hackett بتوزيع شهادات التقدير على الطلاب المتميزين.



يذكر أن القطان مبتعث من جامعة الكويت لدراسة الفيزياء في الولايات المتحدة الأميركية، وقد حصل على شهادة البكالوريوس في الفيزياء والرياضيات من جامعة ويسكونسن-ملواكي، ثم التحق بجامعة براون لينال شهادة الماجستير في الفيزياء، وهو يدرس حاليا فيزياء الذرة وعلوم الضوء في قسم الفيزياء في كلية العلوم بجامعة أريزونا، وقد نشر القطان ثلاثة بحوث كمؤلف أول (مشارك) في مجلات مرموقة عالميا خلال هذه السنة.



وجدير بالذكر أن جامعة أريزونا تصنف من ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم من حيث البحث العلمي وفقا لتقييم Clarivate وU.S.News.