بيروت ـ أحمد عز الدين



شهدت الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية فجر أمس تصعيدا امنيا واسعا، حيث طالت القذائف الإسرائيلية البلدات الساحلية اللبنانية الجنوبية وأشعلت عددا من الحرائق، وذلك بعد إطلاق صاروخ مجهول المصدر من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، فيما دعت القوات الدولية (اليونيفيل) الجانبين لضبط النفس. ويأتي هذا التوتر وسط تخوف لبناني من تصعيد عشية الانتخابات النيابية في 15 مايو المقبل، يؤدي إلى تعطيلها.



وما يعزز هذه المخاوف حديث إسرائيل عن نية بعض الفصائل الفلسطينية تشكيل خلايا مسلحة في جنوب لبنان تحاكي أي تصعيد في قطاع غزة.



وقالت مصادر أمنية لبنانية في جنوب لبنان ان مجهولين اقدموا على إطلاق صاروخ من محلة غير مأهولة بين بلدتي والمنصوري والقليلة، باتجاه منطقة مفتوحة في مستوطنة شلومي.



وفيما أطلقت القوات الدولية صفارات الإنذار، قامت بدوريات على طول الحدود بالتعاون مع الجيش اللبناني، فقد أطلقت إسرائيل عشرات القذائف من المدفعية الثقيلة على مناطق مختلفة إلى الجنوب من مدينة صور حتى الحدود، ما أدى لإشعال النيران في الحقول والبساتين وسط تحليق مكثف للطيران فوق المناطق الحدودية استمر حتى الصباح.



وقد أصدرت قوات «اليونيفل» العاملة في جنوب لبنان بيانا قالت فيه انها رصدت إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، وعلى الفور تواصل رئيس منطقة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ارولدو لاثارو، مع السلطات على جانبي الخط الازرق وحثهما على ضبط النفس.



وأضاف البيان: ومع ذلك رد الجيش الإسرائيلي بإطلاق عشرات القذائف على لبنان. ودعا اللواء لاثارو جميع الأطراف إلى تجنب المزيد من التصعيد، معربا عن قلقه من الرد غير المناسب.



وتابع البيان وبمجرد انتهاء القصف فتحت اليونيفيل تحقيقا لتحديد الملابسات، كما يعمل جنود حفظ السلام مع القوات المسلحة اللبنانية لتعزيز الامن في جميع انحاء منطقة عمليات اليونيفيل والحد من مخاطر المزيد من الأعمال الاستفزازية.