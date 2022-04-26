بيروت ـ خلدون قواص



دعا مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان أبناء طرابلس والشمال وعكار الى الهدوء والتروي لحين إجراء التحقيق الشفاف من قبل قيادة الجيش اللبناني والقضاء المختص لكشف ملابسات الكارثة التي لا يمكن أن تمر دون المحاسبة ومعاقبة كل من تسبب بهذه الجريمة النكراء التي أدت الى سقوط الضحايا من الرجال والنساء والأطفال، وقال: سنتابع ملف هذه القضية مع الجهات المعنية لتبيان حقيقة الأمور ولتتحمل كل جهة مسؤولياتها أمام الله تعالى وأمام القضاء المختص.



أضاف: ان ضحايا الزورق هم ضحايا كل لبنان، والدولة مسؤولة عن تردي الوضع الخطير الذي وصل إليه المواطن مما جعله يحاول أن يغادر بلده الى المجهول بأي طريقة لتأمين سبل العيش الكريم بسبب المعاناة المعيشية التي تلاحقه يوميا.



وتابع: أغلبية الشعب اللبناني وبخاصة أبناء طرابلس والشمال يرزحون تحت وطأة الجوع والفقر والبطالة والإهمال والحرمان، ولا بديل عن الدولة ومؤسساتها لسد هذا الفراغ القاتل، ومن المؤسف الدولة غائبة لا تمارس دورها ولا تحتضن أبناءها بالشكل المطلوب، وهذا يشكل خطرا حقيقيا على السلم الأهلي والأمن الاجتماعي.